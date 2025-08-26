Važna vijest za vozače: Ovo su nove cijene goriva, pogledajte gdje je najskuplje, a gdje najjeftinije

Na snazi su nove cijene goriva koje vrijede od 26. kolovoza do 1. rujna. Cijena Eurosupera 95 kreće se od 1,43 eura po litri, i to na benzinskim postajama Adria Oil d.o.o, Coral Croatia d.o.o, INA – Industrija nafte d.d. i LUKOIL Croatia d.o.o. Na istim benzinskim postajama najniža je cijena i eurodizela, koja iznosi 1,33 eura, donosi nafta.hr. Detalje pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, cijene goriva u Hrvatskoj su se posljednje tri godine mijenjale svakih 14 dana, u pravilu od utorka. Međutim, od srpnja 2025. godine, Vlada RH je prestala regulirati najviše maloprodajne cijene benzina, dizela i plavog dizela.

To znači da se cijene goriva u Hrvatskoj sada mogu mijenjati praktički na dnevnoj bazi, jer naftne kompanije sada mogu slobodno formirati cijene.

Promjena cijena je u pravilu kretala od utorka u ponoć, ali prema trenutačnim pravilima može se mijenjati bilo koji dan, u bilo koje vrijeme, ovisno o politikama naftnih kompanija. Međutim, naftne kompanije u Hrvatskoj ostavile su praksu ažuriranja cijena jednom tjedno, i to svaki utorak.

