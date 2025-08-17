Tonči Tadić šokirao izjavom o ukrajinskom potezu iz 1994.: 'U tom slučaju rata ne bi bilo'

VRHUNSKI CINIZAM /

Sutra u Bijelu kući s ukrajinskim predsjednikom stižu i ključni europski čelnici. Osim pitanja mira u Ukrajini američko-ruski summit na Aljasci ponovno je otvorio i pitanja moći, interesa i globalne pozicije Europske unije. Iako bez konkretnog rješenja susret Putina i Trumpa pokrenuo je niz diplomatskih izazova koji se nastavljaju sutra u Washingtonu. O dogovorima bez dogovora pogledajte u prilogu