VRHUNSKI CINIZAM /

Tonči Tadić šokirao izjavom o ukrajinskom potezu iz 1994.: 'U tom slučaju rata ne bi bilo'

Sutra u Bijelu kući s ukrajinskim predsjednikom stižu i ključni europski čelnici. Osim pitanja mira u Ukrajini američko-ruski summit na Aljasci ponovno je otvorio i pitanja moći, interesa i globalne pozicije Europske unije.  Iako bez konkretnog rješenja susret Putina i Trumpa pokrenuo je niz diplomatskih izazova koji se nastavljaju sutra u Washingtonu. O dogovorima bez dogovora pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.8.2025.
21:08
Nikolina Matošević
Donald TrumpVladimir PutinAljaskaTonči Tadić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx