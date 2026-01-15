Hoće li se dogoditi ono čega smo se bojali? Ministar potvrdio: 'Trebamo reset'

Gost u RTL-u Danas bio je ministar turizma Tonči Glavina, koji je komentirao rezultate zakonskih i poreznih reformi koje su dovele do smanjenja broja kreveta u turizmu te je najavio očekivanja za predstojeću turističku godinu.

Gotovo deset tisuća ležajeva je manje. Vidite li to kao rezultat porezne reforme i hoće li se taj trend nastaviti?

Ovo su apsolutno rezultati cjelokupne reforme. Prije nešto više od godinu dana kod vas smo tumačili da je cilj sveobuhvatne turističke, prostorne i porezne politike poboljšati popunjenost postojećih kapaciteta, zaustaviti bujanje novih te stvoriti uvjete za kvalitetniji život – više stanova za dugoročni najam i održive turističke destinacije.

Ovo je rezultat te reforme i s njom smo itekako zadovoljni. Ovo nije bila kratkoročna mjera nego promjena smjera. Jako smo zadovoljni rezultatima.

Privatni iznajmljivači ove godine prvi put nakon 2018. bilježe rast popunjenosti. Imamo 14 posto više poreznih obveznika u dugoročnom najmu i više od 3.600 onih koji su djelomično ili u potpunosti prešli iz kratkoročnog u dugoročni najam. To je ono što smo tražili. To su jako dobri rezultati.

Iznajmljivači od lani plaćaju veći porez. Hoće li se porezno opterećenje nastaviti?

To je bilo nužno kako bismo stvorili ravnotežu. Turizam, ako se prepusti isključivo samom sebi, samo tržištu, može imati teške, nesagledive posljedice na destinacije.

Mi ne donosimo odluku o visini paušalnog poreza. Gradovi i općine određuju visinu paušalnog poreza, a mi smo propisali minimum i maksimum. Apeliramo na lokalne sredine da, gdje je potrebno, prilagode iznose, ali mislim da se sve jako stabiliziralo. Pozitivnih učinaka bit će i dalje. Imat ćemo sve više stanova u dugoročnom najmu i imamo neslužbene podatke od agenata za nekretnine koji kažu da cijene nekretnina još uvijek nisu pale, ali da se osjeća značajan pad prodaje nekretnina – za 30-ak posto u jadranskim županijama, što znači da bi i cijene nekretnina mogle početi padati.

Očekujete li pad cijena nekretnina?

Nadamo se. To još, nažalost, nije trend u Europi, ali mi smo prva zemlja koja je napravila sveobuhvatnu reformu s ciljem promjene tih trendova. Nadamo se da će to rezultirati, ako ne za novogradnju, onda za stare stanove, da će se cijene stabilizirati.

Nedavno ste rekli da će turizam osjetiti ozbiljan pad ako se ne smanje marže i cijene. Ovisi li nova sezona o cijenama?

Apsolutno. Prioritet broj jedan i najveća odgovornost ne samo u turističkom sektoru nego i u trgovini i prometu. Istraživanja pokazuju da će gosti sljedeće godine manje putovati i manje trošiti. Cijena je ključan motiv u odabiru destinacije. Gost u zadnjem trenutku odlučuje. On će hladne glave odlučiti između Hrvatske, Španjolske ili Italije.

Zašto bi vas iznajmljivači poslušali ako nisu lani?

Ma ne, ne govorim ja ovdje samo iznajmljivačima, mi se obraćamo cijelom turističkom sektoru. Možda je tu jedna zabuna. Čak smještaj sam po sebi i nije toliko velik razlog inflacije cijena u turizmu, zato što nam smještaj još uvijek dobro stoji. Konkretno, ove godine su nam za 2,4 posto, odnosno 2,2 posto rasli rezultati u hotelima i kampovima, ali nama je i jedan veliki dio problema hiperinflacije u svemu drugome – u trgovini, ugostiteljstvu, u prijevozu itd.

Dakle, svi skupa moramo itekako napraviti jedan reset. Moramo stabilizirati cijene. Ako ne stabiliziramo cijene, sigurno ćemo to osjetiti na turističkim rezultatima i to već ove godine.

Jeste li vi povisili cijene vašoj vili na Klisu?

Nisam.

Jesu li zadovoljni sezonom?

Jesam.

