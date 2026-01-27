FREEMAIL
ZARADILA PRIJAVU /

Ošamarila doktora na Sv. Duhu i izazvala kaos: Prijeti joj i do pet godina zatvora!

Ošamarila doktora na Sv. Duhu i izazvala kaos: Prijeti joj i do pet godina zatvora!
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Prijavljena je zbog kaznenog djela prisile prema zdravstvenom radniku i predana pritvorskom nadzorniku

27.1.2026.
11:46
Hina
Goran Stanzl/pixsell
Zagrebačka policija prijavila je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 54-godišnjakinju koja je u subotu navečer napala 33-godišnjeg zaposlenika Kliničke bolnice Sveti Duh i lakše ga ozlijedila, zbog čega joj prijeti i zatvorska kazna.

Policijska uprava zagrebačka ranije je izvijestila da je 54-godišnjakinja napala 33-godišnjaka u namjeri da ga spriječi u obavljanju djelatnosti.

Napadnutom djelatniku je pomoć pružio 29-godišnji zaposlenik te su obojica napadačicu zajedno spriječili u daljnjem napadu i zadržali do dolaska policije.

Privedena je

Zaposlenik bolnice je pritom ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u zdravstvenoj ustanovi gdje je utvrđeno da su ozljede lakše.

Osumnjičena je uhićena i privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, nakon kojeg je prijavljena zbog kaznenog djela prisile prema zdravstvenom radniku i predana pritvorskom nadzorniku.

Prema Kaznenom zakonu, prisila prema zdravstvenom radniku kažnjava se zatvorom u trajanju do tri godine, a ako je prisilom doveden u opasnost život ili tijelo zdravstvenog radnika ili mu je nanesena tjelesna ozljeda, kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

POGLEDAJTE VIDEO: U KB Sveti Duh operacijom refluksa trojici pacijenata izliječena žgaravica u jednom danu

NapadPacijenticaSveti DuhHitna PomoćKazna
