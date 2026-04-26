Četvrta epizoda 'Slobodnog lava' donosi priču o kaosu i četvrtoj kruni Max Verstappen

Dok se sezona Formule 1 2026. zahuktava i borba za naslov prvaka postaje sve neizvjesnija, streaming platforma VOYO donosi ekskluzivan sadržaj za ljubitelje oktanskog sporta. Na servis je stigao novi dokumentarac “Verstappen – Lion Unleashed”, koji donosi priču o četverostrukom svjetskom prvaku i njegovom usponu među legende Formule 1.

Četvrti nastavak popularnog serijala “Lion Unleashed” u 25 minuta prikazuje put Max Verstappen do četvrte uzastopne titule svjetskog prvaka. Fokus je na zahtjevnoj sezoni 2024., u kojoj je Red Bull izgubio početnu dominaciju, a konkurencija, predvođena McLarenom, značajno se približila.

Unatoč tehničkim problemima s bolidom, kaznama i stalnom pritisku, Verstappen je ostao iznimno stabilan kroz cijelu sezonu. Ključni trenutak dogodio se u Brazilu, gdje je ostvario važnu pobjedu koja mu je u konačnici osigurala naslov.

U dokumentarcu o njegovom putu govore i ljudi iz najbližeg kruga, otac Jos Verstappen, menadžer Raymond Vermeulen te bivši vozač David Coulthard, koji daju rijedak uvid u mentalitet i pristup aktualnog prvaka.

Serijal ne donosi samo sportske uspjehe, već i osobniju stranu Verstappena. Nizozemac otvoreno govori o pritiscima, kritikama, odnosima s drugim vozačima te izazovima unutar Red Bulla. Dotaknuo se i teme budućnosti, kao i odnosa s medijima, posebno britanskim, koji ga često stavljaju u fokus.

Gledatelji tako dobivaju detaljan i rijetko viđen uvid u osobu iza kacige,vozača koji ponekad mora biti emocionalno distanciran kako bi ostao na vrhu sporta.

Dokumentarac slavi Verstappenovu dominaciju u sezoni 2024., ali aktualna sezona 2026. donosi potpuno drugačiju sliku.

POGLEDAJTE VIDEO: Radotić nakon Lokomotive: 'Žao mi je što ne možemo zabiti gol na Opusu'