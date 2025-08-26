Bježao policiji na A3, divljao, prelazio iz trake u traku: Dobio paprenu kaznu

Filmska potjera odvijala se u nedjelju na autocesti A3, 32-godišnji muškarac ignorirao je policijske signale i dao se u bijeg, divljajući cestom, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Oko 12.15 sati policija je pokušala zaustaviti muškarca koji se kretao autocestom A3 u smjeru zapada. Umjesto da stane, vozač je naglo ubrzao, prelazio iz trake u traku i agresivno požurivao ostale vozače svjetlosnim i zvučnim signalima. Na čvoru Lučko zaustavio je vozilo i pokušao pobjeći pješice, no policajci su ga ubrzo sustigli i uhitili.

Naknadnom provjerom utvrđeno je da muškarac nema položen vozački ispit. Osim toga, odbio je preliminarno testiranje na drogu, kao i liječnički pregled te davanje uzorka krvi i urina na analizu.

Uhićeni je priveden na Općinski sud u Novom Zagrebu. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila kaznu zatvora do 30 dana i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od devet mjeseci, no sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3290 eura.

