Pijani župan, službena Škoda i nesreća na Uskrs: Kako je Dekanić pokušao zataškati nesreću?

Gotovo četiri godine nakon što je, prema optužnici, pijan službenim automobilom skrivio nesreću, bivši HDZ-ov vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić dočekat će nepravomoćnu presudu nakon što je cijeli slučaj pokušaj zataškati. No, jedna snimka objavljena na Facebooku i izjave svjedoka koji su bili na mjestu nesreće te večeri pokrenuli su klupko istine koje se počelo odmotavati.

Iako su bivši HDZ-ov župan i vukovarsko-srijemska policija tvrdili suprotno, RTL je razgovarao s troje svjedoka nesreće koji su rekli isto - Dekanić je te noći bio sam u automobilu te vidno pijan uzrokovao nesreću pa molio da se ne zove policija. Pristali su govoriti kada su vidjeli policijsko priopćenje u kojem se tvrdilo da je Dekanić bio tek suvozač.

Nekoliko minuta prije toga, kazali su svjedoci, njegov automobil je prešao u suprotnu traku i zamalo se sudario s vozilom u kojem je bio mladi par s područja županije. Izbjegli su ga, okrenuli automobil i krenuli za njih pokušavajući ga zaustaviti. Tvrde - vozilo je vrludalo, ali vozač se nije zaustavio iako su mu signalizirali da stane.

Suprotne verzije događaja

Dekanićeva verzija je bitno različita. Sada već bivši župan tvrdio je da je bio tek suvozač kada je na Uskrs 17. travnja 2022. u mjestu Cerna, službena Škoda županije zbog neprilagođene brzine sletjela s ceste, udarila u parkirano vozilo i ogradu obiteljske kuće. Dekanić je tada napuhao 1.44 promila.

Tada još uvijek župan, tvrdio je da je za volanom bio njegov bratić, Krešimir Bičanić.

"Na ulazu u Cernu pred vozilo je izletjela lisica, uslijedio je udarac u automobil. Nakon nekoliko minuta izašla je vlasnica kuće, koju sam pitao sam možemo li ići na dogovor oko izvješća o nezgodi, ali u međuvremenu je došla policija i u razgovoru je otklonjena ta mogućnost. Alkotestirani smo rođak i ja, policija je uzela izjave. Poslije je uslijedila medijska pompa i navala, a od jedne prometne nesreće napravio se događaj 'broj jedan u državi'", rekao je Dekanić tijekom istrage u USKOK-u.

Ta je priča brzo pala u vodu. Svjedoci koji su se tamo zatekli ispričali su svoju verziju događaja. "Jednostavno od bankine do bankine da auto ide, pokušao sam, blicao sam, svirao sam da zaustavim. No, u jednom trenutku je skrenuo lijevo i udario u auto, auto je udario u ogradu i srušio je", rekao je svjedok za RTL.

'Pijan je ispao iz auta'

Isprva nisu znali tko je za volanom Škode. No, onda se pojavio Dekanić: "Jednostavno je izašao s vozačevog mjesta. Vidno pijan. Doslovce je ispao iz auta. Molio je da se ne zove policija, da će sve riješiti", dodao je svjedok.

Nakon nesreće, iako je prošla ponoć, počeli su se okupljati susjedi. Shvatili su da župan nije ozlijeđen. Još jedna svjedokinja, s kojom je Dekanić umalo imao bliski susret, prepričala je gotovo iste detalje.

Dekanić je nakon nesreće također tvrdio da je automatizirani sustav vozila pozvao policiju. No, očevidac je rekao da je upravo on obavijestio snage reda o nesreći. "Nazvao sam policiju i rekao da je gospodin župan imao prometnu nesreću na izlazu iz Andrijaševaca, na ulasku u Cernu. Oni su rekli samo: Ok, poslat ćemo nekoga", ispričao je svjedok.

Policiji je ispričao da je Dekanić bio sam i da je on izazvao nesreću. No, u policijskom izvješću pojavila se potpuno drugačija verzija - da je netko drugi vozio.

"Nakon što smo se vratili, desetak minuta nam je trebalo, još jedan automobil je bio. Tri čovjeka su hodala oko auta, vidjeli smo da mobiteli stoje u ruci i da se zove okolo. I kad smo se okrenuli i kad smo se počeli vraćati nazad prema Vinkovcima, tada je tek policija naišla. Znači, do dolaska policije od poziva je možda prošlo nekih 45 minuta. Već su se onda mogli organizirati da netko dođe i kaže: 'Evo, ja sam vozio i to je to'", govorili su svjedoci.

Na mjestu nesreće ubrzo je stigao Krešimir Bićanić, osoba za koju je bivši župan tvrdio da je vozio njegov automobil. Svjedokinja je za RTL potvrdila da je stigao prije policije u crnom automobilu.

Zahvaljujući snimci svjedoka, ekipa RTL-a otkrila je registraciju drugog automobila i doznala da je riječ o vozilu u vlasništvu Bićanića. Dekanića smo tada pitali kako je moguće da je Bićanić vozio oba automobila, na što je rekao: "Nakon nesreće na mjesto događaja automobilom Krešimira Bićanića stigla je njegova supruga".

To, ustrajni su svjedoci, nije istina.

Dekanić i četvero su-okrivljenika

Godinu dana trajala su vještačenja i ispitivanja, a u ožujku 2023. Dekanić je uhićen, čime je stigla potvrda onoga o čemu je RTL među prvima izvještavao.

Policija u svom izvješću nije uopće navela svjedoke, što je jedan od razloga zašto ih je troje uhićeno - policajka koja je prva izašla na mjesto nesreće, policajac koji je radio očevid te šef smjene. Unutarnja kontrola MUP-a tada nije našla veće nepravilnosti, ali USKOK je.

Tijekom suđenja, policajac Tomislav Liščić posvjedočio je da je prva dojava o Dekanićevoj prometnoj nesreći glasila da je župan pijan sletio s kolnika, a naknadno je od kolega obaviješten da je službeni automobil vozio Krešimir Bičanić, koji je također kasnije uhićen.

USKOK tereti Dekanića i još četvero okrivljenika za zataškavanje i lažiranje okolnosti prometne nesreće koju je, smatra tužiteljstvo, Dekanić u pijanom stanju skrivio vozeću službenu Škodu u travnju 2022. u Cerni.

On se tijekom suđenja branio da nikada nije zlouporabio svoje ovlasti i položaj niti je na bilo koji način trgovao utjecajem.

U spisu USKOK-a našlo se i pismo policajca koje je dobio vijećnik, inače bivši policajac Nikola Kajkić, gdje se kao sudionik zataškavanja spominje i načelnik policijske uprave Fabijan Kapular.

"U pismu piše da je on nakon prometne nesreće imao telefonski razgovor s gospodinom Dekanićem od nekoliko minuta. Na kraju pisma piše da je Kapular jedan od onih sudionika koji su navodno poticali na počinjenje kaznenog djela, da je on jedan od onih koji je nazvao policajce i naredio da prikažu prometnu nesreću suprotno od pravila i zakona", govorio je Kajkić.

Optužnicom, koja je podignuta potkraj listopada 2023. godine, obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, vlasnica kuće na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio bivši župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Sve Dekanićeve nesreće

Prema optužnici, u nakani da izbjegne odgovornost za prouzročenu nesreću, s vlasnicom oštećenog vozila i svojim bratićem koji je na njegovo traženje sa svojim automobilom ubrzo stigao na mjesto nesreće, dogovorio kako će u slučaju dolaska policije neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se Dekanić nalazio na mjestu suvozača.

Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom županije, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. godine nagodila s Uskokom i priznala krivnju, pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Nije mu to prva nesreća, a ni zadnja. I prije one sa službenom Škodom, dok je vodio vinkovačku ispostavu Hrvatskih šuma, također je pijan službenim autom uzrokovao nesreću kada se zabio u auto pun časnih sestara. U lipnju 2024. godine podnio je ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.

