Je li Epstein doista likvidiran? Njegov brat najavljuje nove šokantne izvještaje: 'Nije se sam ubio'

Da se prije šest i pol godina nije ubio, nego da je ubijen, u svim anketama o načinu smrti Jeffreyja Epsteina od tada do danas vjerovalo je više ljudi. I evo mu i brata Marka koji jučer, kao i te 2019., tvrdi da će novi izvještaj skupine patologa to i dokazati.

"Ta skupina proučava nalaze i dovršava izvještaj koji će izaći uskoro i koji je prošao recenziju. Tamo se navodi niz razloga koji pokazuju da to nije moglo biti samoubojstvo, kako oni tvrde", rekao je Mark Epstein gostujući kod Piersa Morgana.

Prostora za teorije o ubojstvu bilo je od dana kad je umro, em stražari nisu obilazili ćeliju kako su trebali i još su falsificirali zapisnik, em je Epstein skinut sa "suicide watcha" par dana ranije, em nema snimke iz ćelije, niti ispred nje, nego samo s kamere koja snima zajednički prostor, ali i na njoj fale minute i ne vidi se izravno put do ćelije.

'Sve je sumnjivo'

"Činjenica je da je to od prvog dana smrdjelo - od krepane kamere u samoj ćeliji, nema stražara, do toga da se na snimci vide neki ljudi u narančastim kombinezonima kako se muvaju. Znači sve je sumnjivo iz aviona, ali očito mora proći desetljeće da se nešto počne raspetljavati", kaže Velimir Grgić, autor knjige "Teorije zavjere 21. stoljeća".

"Epstein se nije ubio" postao je meme još te 2019., što je možda i normaliziralo sumnje i stvorilo osjećaj kod ljudi da su u većini ako ne vjeruju službenoj verziji. Štoviše, neki vjeruju i da je Epstein živ, za što su argument našli u internom nacrtu priopćenja Ministarstva pravosuđa na kojem je datum smrti 9. umjesto 10. kolovoza. Službeno, to je bila administrativna greška.

"Zanimljiva je količina teorija, što nas opet vodi do onog čuvenog problema, kad se tržište teorijama zavjera zasiti s gomilom svega, pitaš se je li to slučajnost ili je to zato što se počelo malo previše ići prema istini, pa onda moraš uvijek dodati malo budalaština na hrpu, da se istina zatrpa ispod gomile smeća. Ja mislim da je istina da je ubijen. Ako je živ, i to je vjerojatnije nego da se ubio", smatra Grgić.

'Ovo nikada nije bilo o politici'

Ni sinoćnji govor Donalda Trumpa o stanju nacije nije mogao proći bez Epsteina. Neki demokrati nosili su bedževe na kojima je pisalo "objavite fajlove", jer vjeruju da se u dosadašnjim objavama štite moćnici. Prije Trumpova obraćanja, i Epsteinove žrtve su tražile da se objavi sve.

"Ovo nikada nije bilo o politici. Radi se o djevojčicama i mladim ženama koje su moćnici iskorištavali i nastavljaju iskorištavati. O pravdi ne bi smjelo biti pregovora", rekla je Epsteinova žrtva Laura Bloom McGee.

Ali prema pravdi zasad učinkovitije idu Britanci, pokazuju to uhićenja bivšeg princa Andrewa i jednog od najutjecajnijih laburističkih političara Petera Mandelsona. Politički analitičar iz Londona Tin Radovani za Direkt kaže - posljedice možda osjeti i dosad pravno nedodirljiva kraljevska obitelj.

"Mislim da je to već i kralj u svojoj izjavi prilikom uhićenja njegova brata rekao da nitko ne može biti izvan dosega zakona. I mislim da je kralju jasno da se taj odnos mora na neki način redefinirati", rekao je Radovani.

Epsteinov brati ne mari za žrtve

Ipak, i Mandelsona i Andrewa sumnjiči se za nedolično ponašanje na javnoj funkciji, ne za zlostavljanje djevojčica. Za njih nije briga ni Epsteinova brata.

"Samo sam zabrinut da je moj brat, tko god i što god on bio, ubijen. To mi je jedina briga", rekao je Morganu, a na njegovo pitanje je li mu stalo do žrtava, samo je rekao da su to pitanja u koja ne ulazi i prekinuo vezu.

Na kraju, ostaje pitanje, ako je Epstein ubijen - tko ga je ubio. Imao je ultra moćne prijatelje posvuda. U teorijama MAGA krugovi spominju Clintonove, ljevica pak optužuje Trumpa.

"Najsmješnije mi je to kad ljevica optužuje desnicu, a desnica ljevicu, iako se u samim dosjeima vidi da razgraničenja ne postoje u praksi. Postoje bogati ljudi koji uživaju zajedno u istim bazenima, nebitno kojeg su političkog predznaka. A tko ga je ubio, ubio ga je onaj kome je smetao, a sudeći po dosjeima, lista je prilično dugačka", zaključuje Velimir Grgić.

Pravu istinu, naravno, možda nikad ne doznamo.