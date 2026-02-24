Osramoćeni Epsteinov prijatelj snimljen kako se vraća kući nakon uhićenja: Ovako je donedavno govorio

Bivši britanski veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama Peter Mandelson je pušten uz jamčevinu nakon što je uhićen zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, rekla je londonska Metropolitanska policija.

Bivši laburistički ministar je optužen da je dijelio povjerljive informacije s pokojnim seksualnim prijestupnikom i financijerom Jeffreyem Epsteinom u vrijeme kada je bio na čelu ministarstva gospodarstva.

U priopćenju objavljenom iza ponoći u utorak, glasnogovornik Metropolitanske policije je rekao da je "72-godišnji muškarac uhićen zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti pušten uz jamčevinu dok je istraga i dalje u tijeku".

Foto: Marcin Nowak/LNP/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Uhićen je u Camdenu u ponedjeljak, 23. veljače te je odveden u londonsku policijsku postaju radi ispitivanja. ... U ovom trenutku ne možemo pružiti daljnje informacije kako bismo spriječili potkopavanje integriteta istrage", dodao je.

Britanski premijer Keir Starmer će u utorak predsjedati sastanku vlade nakon što je uhićen njegov bivši veleposlanik u SAD-u.

Sporni mailovi

Liberalni demokrati pak će tražiti da se javno objave dokumenti vezani za imenovanje Andrewa Mountbatten-Windsora trgovinskim izaslanikom s obzirom na to da se bivši britanski princ također suočava s optužbama da je Epsteinu davao povjerljive informacije dok je bio na tom položaju.

Mandelson (72) je otpušten s najprestižnije pozicije u britanskoj diplomatskoj službi u rujnu, kada je dubina njegovog prijateljstva s Epsteinom počela izlaziti na vidjelo.

Policija je ranije ovog mjeseca započela kaznenu istragu protiv Mandelsona nakon što je vlada premijera Keira Starmera proslijedila komunikaciju između bivšeg veleposlanika i Epsteina.

E-mailovi između Mandelsona i Epsteina, koje je krajem siječnja objavilo američko ministarstvo pravosuđa, pokazali su da su njih dvojica imala bliži odnos nego što se javno znalo, a Mandelson je dijelio informacije s Epsteinom dok je bio ministar u vladi bivšeg premijera Gordona Browna.

Mandelson, koji je ovog mjeseca dao ostavku u Starmerovoj Laburističkoj stranci i napustio svoju poziciju u gornjem domu parlamenta, prethodno je rekao da "vrlo duboko" žali zbog svoje prošle veze s Epsteinom.

