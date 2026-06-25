Nova tragedija u Francuskoj: Dječak (3) preminuo u usijanom automobilu

Nakon što je ostao u automobilu u francuskom Saint-Gratienu, sjeverno od Pariza, trogodišnji dječak je preminuo. Riječ je o trećoj takvoj smrti ovog tjedna dok Francuskom hara toplinski val s rekordnim temperaturama, piše Euronews.

Dijete se popelo u automobil dok je njegov otac vjerovao da spava. Nije mogao izaći jer je bila uključena dječja sigurnosna brava, potvrdilo je tužiteljstvo, sukladno informacijama policije i hitnih službi. Javni tužitelj Guirec Le Bras izjavio je da su roditelji i vatrogasci pokušali reanimirati dječaka, ali bezuspješno.

Prema prvim nalazima istrage, majka je spavala s drugim djetetom, starim 18 mjeseci, dok je otac radio u vrtnoj kućici. Otac je rekao sinu da ode odspavati, no dječak je bio izvan vidokruga roditelja najmanje 45 minuta prije nego što se popeo u otključani automobil.

"Po svemu sudeći, sam se zatvorio i ostao zarobljen u vozilu, a roditelji su ga pronašli bez svijesti", rekao je Le Bras. Dječakova majka je u stanju šoka prevezena u bolnicu.

Još dvoje djece stradalo u automobilima

Ovo je posljednji u nizu smrtnih slučajeva djece u vozilima tijekom ekstremnih vrućina. U ponedjeljak su tijela dvoje djece, u dobi od dvije i četiri godine, pronađena u obiteljskom automobilu na parkiralištu u Carpentrasu na jugu Francuske. Pretpostavlja se da su se i oni izmaknuli majčinom nadzoru i ostali zarobljeni u vozilu.

Srijeda je u Francuskoj bila najtopliji dan od početka mjerenja 1947. godine, s prosječnom nacionalnom temperaturom od 30°C. U Parizu je izmjereno 40.3°C, što je tek četvrti put u 150 godina da je glavni grad prešao tu temperaturu.

Izvanredni toplinski val nastavio se i u četvrtak, pri čemu su u 72 departmana na snazi crvena, a u 17 narančasta upozorenja. Procjenjuje se da se oko 63 milijuna ljudi suočava s temperaturama višim od 30°C, a Francuska je zabilježila i svoju najtopliju noć u povijesti.

Meteorolozi upozoravaju da bi ovaj toplinski val, koji je započeo prošlog tjedna, mogao dosegnuti razmjere katastrofalnog vala iz 2003., koji je odnio gotovo 15.000 života diljem zemlje. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom od prošlog tjedna još nije poznat.