Stravične slike iz epicentra potresa: Dijelovi grada gotovo su izbrisani, više ne postoje!

Gotovo dva dana nakon razornih potresa utrka spasilaca s vremenom u razrušenoj Venezueli ne prestaje. Dok broj poginulih raste, a pedeset tisuća se vodi kao nestalo, utrka s vremenom pretvorila se u borbu za čuda. Svaki snimljeni kadar potresna je priča o katastrofi koja je slomila jednu zemlju, ali i o nadi koja živi pod njezinim ruševinama.

"Čak i kada se pretpostavlja da su stanari poginuli, nikada ne gubimo nadu da bi, Božjom milošću i Božjom rukom, među njima mogao biti netko tko je bez svijesti, ali još živ", govori volonter Luis Gonzalez.

Ispod ruševina jedne zgrade u Caracasu pronađene su dvije mrtve osobe, a tri su spašene, ali vatrogasci nastavljaju raditi. Spašavaju se ljudi, ali i životinje.

Poginulo 589 ljudi, gotovo 3000 ozlijeđenih

"Poginulo je 589 ljudi, a 2980 ih je ozlijeđeno. Međutim, deseci ljudi spašeni su živi, što nas ispunjava velikom radošću jer su ponovno ujedinjeni sa svojim obiteljima i najbližima", navodi privremena predsjednica Delcy Rodriguez.

Iz razrušenog grada La Gvajire, epicentra potresa, stiže stravična slika. Bilo je to mjesto prepuno plaža, hotela i vikendica - gdje su ljetovali stanovnici Caracasa. Satelitske snimke pokazuju razinu štete - dijelovi grada gotovo su izbrisani. A preživjeli ostali bez domova - ali i osnovnih potrepština za život - pa su počele i pljačke trgovina.

Privremena predsjednica obišla je pogođeno područje, u koje je poslano oko 2 tisuće i 600 tona hrane, a raspoređena je i vojska. Mnogi još proživljavaju trenutke potresa, događaj je neke zadesio u avionu, a mnoge su samo sekunde dijelile od smrti- poput ovih stanara- koji su se izvukli u zadnji trenutak. Svatko ima svoju priču.

Bolnice pune, stalno stižu novi ozlijeđeni

"Bilo je vrlo teško izići jer su se vrata zaglavila. Nikako ih nismo mogle otvoriti. Morale smo na silu, golim rukama prije nego što smo uspjele pobjeći i sići niz stepenice", govori Diana Linares iz La Guaire.

Bolnice su preopterećene jer neprestano stižu novi ozlijeđeni. Prema UNICEF-u na pogođenom prostoru gotovo je 4 milijuna djece, koja trebaju hitnu pomoć: sklonište, hranu, pitku vodu, zdravstvenu skrb. Za potragu nema dovoljno ljudi i opreme, pa se očajnički traži pomoć izvana. I ona stiže iz cijelog svijeta - među prvima su stigli iz Švicarske, Katra, a cijela Južna Amerika je na nogama. Posla je puno, a kako vrijeme prolazi - nade za spas sve su manje.