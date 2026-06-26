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Skočio broj mrtvih u katastrofalnim potresima: 'Vjerojatno će ih biti na tisuće'

Skočio broj mrtvih u katastrofalnim potresima: 'Vjerojatno će ih biti na tisuće'
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Foto: -/Sputnik/Profimedia

Američki geološki zavod, koristeći prediktivno modeliranje za procjenu broja poginulih, priopćio je da će se najvjerojatnije raditi o tisućama, dok je značajna vjerojatnost da će premašiti i 10.000

26.6.2026.
16:35
Hina
-/Sputnik/Profimedia
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Broj poginulih u dvama uzastopnim potresima koji su pogodili Venezuelu se popeo na oko 589, a ozlijeđeno je nešto manje od 3000 osoba, kazala je privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez u petak.

Također, rekla je da je vlada odlučila uvesti vojnu upravu u saveznoj državi La Guaira nakon potresa.

Rodriguez je proglasila izvanredno stanje ubrzo nakon dvostrukog potresa magnitude 7,2 i 7,5, koji je pogodio zemlju u srijedu u 18:04 po lokalnom vremenu.

Prvi potres dogodio se na dubini od 21,9 km, oko 200 km zapadno od Caracasa. Uslijedio je drugi potres na dubini od 10 km, zabilježen 39 sekundi kasnije, 45 km dalje, a zatim i dvadesetak naknadnih potresa, naveo je Američki geološki zavod (USGS).

Najteže pogođeno područje je La Guaira, sjeverno od glavnog grada Caracasa, gdje se nalaze oštećena međunarodna zračna luka Maiquetia, koja je zatvorena, i obalni grad Catia la Mar, gdje se urušilo nekoliko zgrada.

Stiže međunarodna pomoć

Dok se u petak nastavlja potraga za preživjelima u ruševinama zgrada, organizira se međunarodna pomoć.

Sjedinjene Države obećale su "značajan“, "brz i učinkovit“ odgovor, prema riječima državnog tajnika Marca Rubia. State Department također je najavio slanje spasilaca i isplatu 150 milijuna dolara pomoći. Američka vojska najavila je da će rasporediti ratne brodove, zrakoplove i helikoptere kako bi podržala napore spašavanja.

Prema podacima USGS-a, potres magnitude 7,5 bio je najjači koji je pogodio Venezuelu od 1900. Venezuela je zemlja s gotovo 30 milijuna stanovnika čije je gospodarstvo godinama u krizi.

Strahuje se da su u dva potresa poginule tisuće Venezuelanaca.

Američki geološki zavod, koristeći prediktivno modeliranje za procjenu broja poginulih, priopćio je da će se najvjerojatnije raditi o tisućama, dok je značajna vjerojatnost da će premašiti i 10.000.

Na web stranici za praćenje nestalih koju su postavili čelnici oporbe, od kojih se mnogi nalaze izvan Venezuele, u 10:40 sati po lokalnom vremenu navedeno je više od 24.000 nestalih.

VenezuelaPotresžrtveCrna Kronika
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