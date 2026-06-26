[KVIZ] Dokaži na ovim pitanjima da ti žitarice nisu nepoznanica i prepoznaj ih bez greške

'ISPRIČAT ĆU JOJ PRIČU' /
Majka poginula pokušavajući spasiti kćer! Emotivna objava oca: 'Dala si život za nju'
Koja je žitarica osnovna namirnica za više od polovice svjetskog stanovništva?
Iako svaka od njih ima svoje jedinstveno porijeklo i nutritivnu vrijednost, zajedno su ispisale najvažnije stranice ljudske povijesti i prehranile generacije. Poznate kao "zlato polja", one igraju ključnu ulogu u definiranju svjetskih kuhinja i predstavljaju neiscrpan izvor energije, od kruha koji svakodnevno jedemo do egzotičnih jela koja nas vode na put oko svijeta.