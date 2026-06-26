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[KVIZ] Dokaži na ovim pitanjima da ti žitarice nisu nepoznanica i prepoznaj ih bez greške

[KVIZ] Dokaži na ovim pitanjima da ti žitarice nisu nepoznanica i prepoznaj ih bez greške
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Foto: Pexels

Koja je žitarica osnovna namirnica za više od polovice svjetskog stanovništva?

26.6.2026.
22:37
Webcafe.hr
Pexels
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Iako svaka od njih ima svoje jedinstveno porijeklo i nutritivnu vrijednost, zajedno su ispisale najvažnije stranice ljudske povijesti i prehranile generacije. Poznate kao "zlato polja", one igraju ključnu ulogu u definiranju svjetskih kuhinja i predstavljaju neiscrpan izvor energije, od kruha koji svakodnevno jedemo do egzotičnih jela koja nas vode na put oko svijeta.

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