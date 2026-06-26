Majka poginula pokušavajući spasiti kćer! Emotivna objava oca: 'Dala si život za nju'

Majka i supruga venezuelanskog nogometaša poginula je spašavajući njihovu kćer tijekom potresa koji su pogodili tu zemlju, potvrdio je nogometaš Hector Bella na svojim društvenim mrežama.

Bello je na Instagramu napisao kako je "njegova dragocjena ljubav", spasila život njihovom djetetu tijekom dva snažna potresa koja su ubila gotovo tisuću ljudi, a ozlijedila njih više od tri tisuće. Kći je preživjela urušavanje zgrade u kojoj je obitelj živjela, mlada majka nije bila te sreće.

"Ispričat ću joj priču o tome kako si je spasila, ljubavi moja - kako si dala vlastiti život za našu kćer, kako si bila hrabra žena koja je nikada nije napustila, čak ni dok si izdisala“, stoji u emotivnoj objavi.

Nogometaš je potvrdio da su njegova kći i teta u bolnici.

"Kako da objasnim tvojoj kćeri da si izgubila život da bi spasila njezin, a ja nisam bio tamo da to učinim? Daj mi snage sada", napisao je u drugoj objavi.

Njegova partnerica pronađena je mrtva u ruševinama, potvrdila je venezuelanska nogometna tiskovna i publicistička organizacija Cumaná de Campeones.

Broj mrtvih skočio na 920

Spasioci nastavljaju pretraživati ruševine u potrazi za preživjelima nakon snažnih potresa u blizini glavnog grada Caracasa koja su ubila najmanje 920 ljudi, prenosi BBC. Podrhtavanja magnitude od 7,2 i 7,5 po Richteru pogodili su u srijedu navečer sjeverni i središnji dio Venezuele, u razmaku od 39 sekundi.

Među poginulima su i dvojica nogometaša, prema izvješćima njihovih klubova i Venezuelskog nogometnog saveza (FVF). U potresima je život izgubio maloljetni igrač zajedno s članovima njegove obitelji u njihovom domu u La Guairi.

Među poginulima su i četiri španjolska državljanina, a 106 se još uvijek vodi kao nestalo, izvijestili su španjolski mediji pozivajući se na svoje ministarstvo vanjskih poslova.

Jedan portugalski državljanin i dva brazilska državljanina su poginuli, potvrdile su njihove vlade.

Više od 50.000 osoba vodi se kao nestalima, objavio je u petak dužnosnik UN-a za humanitarnu pomoć Tom Fletcher.

Šteta je golema u saveznoj državi La Guaira na karipskoj obali, ali zgrade su se srušile i u glavnom gradu Caracasu i u drugim regijama.

Spasilačke operacije komplicira činjenica da je Venezuela jedna od najsiromašnijih zemalja u Južnoj Americi, godinama pogođena teškom ekonomskom krizom.