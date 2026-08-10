[KVIZ] Provjeri koliko znaš o životinjama, biljkama i pojavama u prirodi

Malo je stvari koje su toliko veličanstvene i složene kao priroda koja nas okružuje. Od najdubljih oceana do najviših planinskih vrhova, naš planet prepun je čuda koja neprestano intrigiraju znanstvenike i zaljubljenike u prirodu. Životinje sa zadivljujućim sposobnostima, biljke koje prkose zakonima fizike i geološki fenomeni koji su oblikovali Zemlju kroz milijune godina čine priču o našem domu. No, koliko dobro zaista poznajete taj svijet?