Bliže se Melodije Jadrana, a Jelena Rozga priznaje: 'Bit ću jako nervozna i strašno uzbuđena'

'MOJ PRVI NASTUP TAMO' /

Festival Melodije Jadrana i ove će godine okupiti brojne poznate izvođače u splitskoj Galeriji Meštrović. Festival po prvi put traje četiri dana, od 25. do 28. lipnja, a organizatori najavljuju vrhunski spektakl.

Otvorit će ga jedan od pobjednika Sanrema - talijanski sastav Ricchi e Poveri, koji će prve večeri održati koncert. U petak, 26. lipnja bit će koncert Jelene Rozge, a dan poslije još jedne dive domaće glazbene scene - Zorice Kondže.

Završna večer Melodija Jadrana bit će u znaku novih pjesmama koje će pred splitskom publikom premijerno izvesti neka od najpoznatijih imena domaće scene i gosti iz inozemstva.

RTL Danas razgovarao je s hrvatskom izvođačicom Jelenom Rozgom o njenom budućem nastupu na Festivalu.

"Moj prvi nastup u Galeriji Meštrović - jako sam uzbuđena i sretna. Provest ću publiku kroz prvih 30 godina svoje karijere. Mislim da ću već od sutra početi lagano pisati repetoar jer se u ovih 30 godina nakupilo jako puno velikih pjesama", ispričala je Rozga.

"Najteže je pjevati pred svojom publikom, u svom gradu tako da mislim da ću pet dana prije nastupa biti jako nervozna i strašno uzbuđena, ali u onom trenutku kada krene sve, mislim da ćemo svi guštat", nadodala je. Više pogledajte u prilogu.