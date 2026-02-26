Dirljiv trenutak na Sanremu zasjenila tehnička pogreška, a sve je postalo viralan hit

Talijanska umirovljenica i umjetnica Gianna Pratesi (105) bila je posebna gošća na festivalu Sanremo 2026., gdje je publika dugotrajnim pljeskom pozdravila njezin izlazak na pozornicu kazališta Ariston. Dolazak vitalne gošće bio je dio obilježavanja 80. obljetnice Talijanske Republike.

Rođena 1920. godine, Pratesi je imala 26 godina kada je sudjelovala na referendumu 1946., na kojem su Talijani odlučivali između monarhije i republike, a žene prvi put dobile pravo glasa.

Život obilježen poviješću i umjetnošću

Voditelj festivala, televizijski voditelj Carlo Conti, istaknuo je da njezina prisutnost podsjeća na žrtve i povijesne prekretnice koje su oblikovale suvremenu Italiju. Pratesi potječe iz antifašističke obitelji, a dio života provela je u Škotskoj, gdje je dva desetljeća radila kao slastičarka, prije povratka u rodnu Liguriju.

Uz bogatu životnu priču, poznata je i po umjetničkom radu – slika, svira klavir i pjeva. Posebno voli pjesme Ornelle Vanoni i Adriana Celentanoa, a njezini videozapisi na TikToku osvojili su mlađu publiku.

Emotivni trenutak i neočekivani gaf

Na pozornici je Pratesi darovala Contiju sliku koju je sama naslikala, a publici je otkrila i svoju životnu filozofiju, naglašavajući važnost ljubavi i tolerancije. Talijanska pjevačica Laura Pausini uručila joj je cvijeće, istaknuvši da njezina priča simbolizira slobodu generacija žena nakon 1946. godine.

Dirljiv trenutak zasjenila je tehnička pogreška – na velikom ekranu pojavila se pogrešno napisana riječ „Repupplica“, što je ubrzo postalo viralno na društvenim mrežama.

