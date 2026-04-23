Kako do zarobljenih Hrvata? Melvan: 'Kompanija je riskirala sigurnost posade i samog broda'

Dramatično montiran iranski video prikazuje upad na brod, no analiza BBC-a sugerira da je sve inscenirano i snimljeno satima nakon napada. Zaplijenjena su dva broda pod zastavama Liberije i Paname.

Brod Franceska pritom nije oštećen, a među posadom su bila i dvojica hrvatskih pomoraca koji su, zahvaljujući tome što su im ostavljeni mobiteli, uspjeli kontaktirati svoje obitelji.

RTL Danas razgovarao je s glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Nevenom Melvanom koji je otkrio sve detalje o hrvatskim pomorcima u ratnoj zoni.

Jeste li se čuli s hrvatskim pomorcima i kako su oni doživjeli taj upad?

"Nismo direktno u kontaktu s njima. Oni su zadržali svoje mobitele. Naime, iranska revolucionarna garda ih nije ni na koji način zlostavljala, niti sredstva komunikacije. Oni su u kontaktu sa svojim obiteljima kao što bi i trebali biti."

Jeste li se čuli s njihovim obiteljima? Što oni kažu?

"Ne, nismo se čuli ni s obiteljima. Oni kada osjete potrebu da se jave Sindikatu pomoraca Hrvatske - oni će se javiti sindikatu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je upoznato sa situacijom i pouzimaju diplomatske korake koje mogu u ovim ratnim uvjetima prema državama koje su uključene kako bi se ta situacija što prije razrješila."

Jesu li pomorci u svakom trenutku bili sigurni?

"Naravno da nisu. Nitko u ratnoj zoni nije siguran, pa tako ni oni, pogotovo kad vam se ukrca iranska revolucionarna garda na brod. Nitko tamo nije siguran. Nažalost ono što je posebno zabrinjavajuće je ponašanje kompanije, jer kompanija je očito iz financijskih razloga odlučila poslati brod kroz Hormuški tjesnac i time riskirala život i sigurnost posade i samog broda, što je iznimno neozbiljno s obzirom da je to riječ o velikoj svjetskoj kompaniji."

Što je s ostalih 200-ak hrvatskih pomoraca koji plove u istoj zoni?

"Unutar Perzijskog zaljeva se nalazi oko 200 hrvatskih pomoraca - oni rade svoj posao. Brodovi koji nisu pokušavali proći kroz tjesnac zasad nisu ni imali problema, prema našim saznanjima. Relativno su sigurni - koliko god uopće mogu biti sigurni u jednoj ratnoj zoni i nemaju nekih većih problema."

Je li itko od njih zatražio evakuaciju?

"Da - oni koji su zatražili evakuaciju, oni su je i dobili. Imamo jedan postupak koji je u tijeku. Nije riječ o velikom broju hrvatskih članova posade brodova. Oni su se vratili svojim kućama jer su oni tako i zatražili, a ovi drugi nastavljaju raditi svoj posao."

Što očekujete od države u ovom trenutku?

"Ono što može. Diplomatskim kanalima se jedino može i nešto poduzeti. U ratnoj zoni imate dvije zaraćene strane koje određuju pravila igre. Nažalost sve ostalo je višak i jednostavno međunarodna zajednica nema utjecaj ni na jednog ni na drugog - i ono što oni rade je sramotno u ovo vrijeme, ali nažalost živimo u takvim vremenima."

Što sindikat hrvatskih pomoraca može konkretno učiniti u ovom trenutku?

"Mi smo u stalnoj komunikaciji s našom centralom u Londonu, i isto tako s kolegama iz Italije, koja je upravo ta danska kompanija koja ima ured na Cipru. Stalno smo u komunikaciji s njim i dobivamo informacije vezane uz ta dva broda i pokušavamo na takav način utjecati na zaraćene strane da se prema pomorcima postupa onako kako treba - humano i normalno jer to su samo ljudi koji rade svoj posao i koje rat ne zanima. Oni bi željeli što prije izaći iz te ratne zone."