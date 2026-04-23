Na brodu na kojeg su upali Iranci nalaze se dva Hrvata: 'Životi im nisu ugroženi'

Na brodu MSC Francesca kojeg je u srijedu zaplijenila i preusmjerila Iranska revolucionarna garda nalaze se dva hrvatska državljanina, doznaje portal 24sata.

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan kazao je da imaju informaciju kako su se na brodu nalazila dvojica hrvatskih pomoraca: "Koliko znamo, oni su na sigurnom i životi im nisu ugroženi. Imamo potvrdu da nisu ni na koji način maltretirani, niti su im oduzete stvari, čak ni mobiteli."

Melvan ističe kako očekuje da će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) preko svoje diplomacije pobrinuti o daljnjem tijeku situacije. "Ono što nam smeta jest što se kompanija uopće odlučila izlagati brodove ovakvom riziku. Znamo da imamo ratno stanje i da je tjesnac blokiran te smatram da se ljude nije trebalo izlagati ovakvoj opasnosti i oštro osuđujem ovakve eksperimente", poručuje Melvan i dodaje kako će MVEP uskoro objaviti izvješće.

Objavili snimku

Podsjetimo, mornarica Revolucionarne garde u srijedu je objavila snimku zapljene teretnog broda MSC Epaminondas kojeg su presreli u Hormuškom tjesnacu. U istoj akciji zaplijenili su i preusmjerili MSC Francescu i Euphoriu.

The IRGC Navy released footage claiming to show the seizure of the container ship MSC EPAMINONDAS as it passed through the Strait of Hormuz today. pic.twitter.com/XvyyOT3QHr — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 22, 2026

Prema posljednjim dostupnim informacijama, Francesca se nalazi u Omanskom zaljevu. Riječ je o kontejnerskom brodu dugom 363,57 metara i širokom 45,66 metara koji plovi pod panamskom zastavom. Klasificiran je kao teretni brod s oznakom "Hazad A (Major) što upućuje da potencijalno prevozi opasni teret. Prema najnovijim podacima, brod se nalazi na sidru, bez kretanja (brzina 0 čvorova).

Isto tako, na brodu se nalaze i četvorica crnogorskih pomoraca. Tu je informaciju potvrdio ministar pomorstva Filip Radulović i kazao kako su u tijeku pregovori između brodarske kompanije i iranskih vlasti.

Oglasilo se ministarstvo

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH (MVEP) potvrđuje da se na jednom zaplijenjenom brodu nalaze dvojica hrvatskih pomoraca. Odmah po zaprimanju informacije o događaju, hrvatska diplomatska i konzularna služba pravodobno je poduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja točnog činjeničnog stanja.

MVEP je u stalnom kontaktu s obiteljima hrvatskih pomoraca, kao i s relevantnim hrvatskim i međunarodnim tijelima. Naš je prioritet zaštita interesa, prava i sigurnosti hrvatskih državljana, te nastavlja pomno pratiti razvoj situacije i poduzimati sve potrebne korake u okviru svojih ovlasti.

S obzirom na osjetljivost slučaja i radi zaštite hrvatskih državljana, u ovom trenutku nismo u mogućnosti dodatno komentirati."