Što se krije iza ostavke Josipa Dabre? 'Pričali smo i učinio je što sam ga zamolio'

Josip Dabro više nije politički tajnik Domovinskog Pokreta. Što je razlog ostavke, tko ju je inicirao i ima li sukoba unutar DP-a?

"Hvala mu ostaje u stranci i klubu", rekao je Ivan Penava, predsjednik DP-a. Da na mjesto glavnog tajnika podnosi neopozivu ostavku, jutros je Josip Dabro objavio u priopćenju. Potvrdio nam je to i u razgovoru, iako pred kamere nije htio.

"Predsjednik Penava je moju odluku prihvatio s olakšanjem, koje sam očekivao zbog niza razloga unazad nekoliko mjeseci, poštovao to zbog nužne političke odgovornosti, ali koji su me realno sputavali u mom radu", rekao je Dabro.

'Podnio je ostavku kako sam ga zamolio'

"U nedjelju smo pričali ja i Dabro, u ponedjeljak je on podnio ostavku kako sam ga zamolio - istina je da je on više puta nudio ostavku u kriznim vremenima", rekao je Penava.

U priopćenju Dabro je kritizirao koalicijske partnere zbog miješanja u unutarnje odnose stranke, vođenje stranke, ali i dodao:

"Zbog pretjerane brige o interesima partnera u koaliciji, s realnim zanemarivanjem načelnih politika Domovinskog pokreta, dopustili smo dirigiranim komentarima i daleko nelegitimnim političkim akterima od nas da nam javno bezobrazno nastave kadrovirati unutarnje odnose u stranci proglašavajući 'moju ruku nebitnom."

Zasšto sada? 'Dozvolite da imamo svoju glavu'

IZ HDZ-a poručuju, koalicija je stabilna.

"Ono što vam mogu reći je da neće doći do nikakvih promjena u vladajućoj većini koja je stabilna. Što je obitelj veća to bolje", rekao je Gordan Jandroković, predsjednik Sabora.

Od snimke pucanja i optužnice za povredu prava djeteta do spornog stiha, stranka je stajala uz Josipa Dabru.

"Što je razlog sada? Kada akumulirano to gledate, složit ćete se, i Josip Dabro koji je nudio ostavku vidio je da to ima negativne konotacije. - Zašto tada to niste prihvatili? - Dozvolite da imamo svoju glavu", rekao je Penava.

Stranci Dabro nije naštetio, poručuju iz DP-a.

'Ne vjerujem da je radi Dabre itko iselio iz države'

"Josip Dabro nije počinio nikakav zločin niti krađu i lopovluke koje viđamo s vremena na vrijeme, što je iznimno frustrirajuće i ne vjerujem da je tko iselio iz države radi Dabre i sitnica - od koje smo se ogradili", rekao je David Vlajčić, ministar poljoprivrede.

"On je svojedobno rekao da će se netko od nas naći u Domovinskom pokretu, izgleda da će on prije iz njega izaći nego što bi se mi tamo našli", rekao je Igor Peternel iz Domina.

Sporni stih tada je zatresao vladajuću koaliciju. Predsjednik HSLS-a zaprijetio je izlaskom iz nje ukoliko Dabro ostane. Ostala su na kraju obojica, a koalicija iz afere izašla brojčano ojačana. Pa vladajuća većina uz 8 DP-ovih zastupnika - sada broji njih 79.