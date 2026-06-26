Pozvali se na priziv savjesti, sad idu na obuku u Civilnu zaštitu: Donosimo sve detalje

Svi koji su uložili priziv savjesti na služenje vojnog roka svoju će obvezu odraditi u Civilnoj zaštiti. Jedan od centara za obuku nalazi se u Jastrebarskom. Tamo ih čekaju spavaće sobe s krevetima na kat, a u njima moraju biti najkasnije u 22 sata.

„Izgledat će tako da će početi dan u šest ujutro s buđenjem, obavljanjem osobne higijene, postrojavanje i provjera svih ročnika jesu li sposobni za obavljanje nastave. Nakon toga ide doručak i kreće nastava“, rekao je Aleksandar Ljubljanović iz Ravnateljstva civilne zaštite.

Obuka počinje 17. kolovoza i trajat će tri mjeseca.

„Dočekat će ih prvo novoopremljeni i moderni objekti, dočekat će ih sva potrebna oprema od zaštitne opreme koju će koristiti tijekom osposobljavanja, a naravno tu su i priručnici koje smo pripremili za njih za učenje i praćenje nastave“, kazao je Ljubljanović.

Nastavu će slušati u predavaonicama, a program će biti podijeljen u tri faze i obuhvatit će 280 nastavnih sati. Od upoznavanja sa sustavom do primjene naučenog u praksi.

„Mi se nadamo da ćemo obučiti dosta civilnih ročnika i njih ćemo rasporediti po cijeloj Hrvatskoj, po mjestu stanovanja. Popunjavat će naše postrojbe, ali bit će i po županijama i općinama“, rekao je pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Neven Karas.

Još nema dovoljno civilnih ročnika

Obuka je trebala ranije krenuti, no broj prigovora savjesti manji je od očekivanog. Zasad ih je podneseno 56, a prihvaćeno 36. Uz Jastrebarsko, obuka je planirana i u Bizovcu te Divuljama.

„Mi smo planirali i ranije krenuti, ali ih nema dovoljno niti da mi krenemo s jednom grupom koja bi po nama bila idealna s 50-ak civilnih ročnika, ali kada bude više prigovora prema njihovom mjestu stanovanja ćemo ih upućivati“, rekao je Karas.

Upute o radu i ponašanju davat će im instruktori, ali i odgajatelji.

„Imate ćemo te kao odgajatelje, znači dežurne odgajatelje koji će biti s njima, a naravno tu će s njima biti i dežurni ročnici koji će biti prvenstveno poveznica odgajatelja i ročnika i pratit će se njihovo ponašanje i zalaganje itd.“, rekao je Dalibor Rihtarić, voditelj Službe za osposobljavanje Jastrebarsko Ravnateljstva civilne zaštite.

Vikendima će biti slobodni od posla, no samo dva vikenda bit će im dopušten odlazak iz baze. Koja će to dva vikenda biti, odlučit će svi zajedno.

A tko se ne bude držao reda, rada i discipline, mogao bi se suočiti sa sankcijama.

„Sankcije su razne od blagih pa sve do nekih strožih. U početku će one biti blage, i svi se trebaju prilagoditi. Ako ih netko učestalo bude kršio i ne pridržavao se, postoji čak mogućnost produžetka ostanka civilnog roka“, upozorio je Ljubljanović.

Dok se osposobljavaju za djelovanje u poplavama, požarima i potresima, civilni ročnici primat će naknadu od 340 eura na mjesec.