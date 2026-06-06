Europski političar posjetio Putina: Nitko ne zna o čemu se razgovralo iza zatvorenih vrata

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je sastanak nasamo s bivšim njemačkim kancelarom Gerhardom Schroederom, a razgovor je bio "dobar i prijateljski", prenijele su u petak ruske novinske agencije pozivajući se na Kremlj.

"Razgovor je bio prijateljski. Održan je u formatu tête-à-tête, jedan na jedan", citirale su agencije pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova. "Iskreno, ne znam nikakve pojedinosti. Održan je u Moskvi, u Kremlju."

U razgovoru s novinarima Ušakov je rekao da ruski dužnosnici održavaju brojne neformalne kontakte. "Mogu vrlo lako zamisliti da postoji mnogo neformalnih kontakata za koje jednostavno ne znamo", prenijele su agencije njegove riječi.

Blizak s ruskim predsjednikom

Schroeder je bio njemački kancelar od 1998. do 2005. godine, kada je njegova Socijaldemokratska stranka izgubila izbore. Nakon odlaska iz politike radio je za ruske državne kompanije i razvio bliske odnose s ruskim predsjednikom.

Putin je prošlog mjeseca sugerirao da bi bio spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima za Europu, pri čemu je kao poželjnog sugovornika naveo upravo Schroedera. No ministri vanjskih poslova država članica Europske unije na sastanku u Bruxellesu odbacili su mogućnost bilo kakve uloge za bivšeg njemačkog kancelara. Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je da bi to značilo da Schroeder "sjedi s obje strane pregovaračkog stola".

Ušakov je također rekao da ne govori javno o vlastitim neformalnim kontaktima, uključujući one sa specijalnim američkim izaslanicima za sukob u Ukrajini, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Dodao je da je američka diplomacija trenutačno usmjerena na događaje povezane s Iranom, ali da se priprema posjet Witkoffa i Kushnera Moskvi. "Pripreme su u tijeku, ali datumi još nisu usuglašeni", rekao je Ušakov.