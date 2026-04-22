Najezda štakora u Zagrebu, pogledajte prizore pokraj menze: 'Pojure iz obližnjih ulica'

Studentima u Zagrebu pokraj menze šetali su štakori!

U videu na vrh članka možete pogledati prizore najezde štakora u najvećem studentskom domu u Hrvatskoj - Stjepan Radić u Zagrebu.

Prošlog tjedna pojavili su se u većem broju u blizini studentske menze. Kako su nam potvrdili u Studentskom centru, čistili su odvodne cijevi, što je štakore istjeralo na površinu.

Problem riješen

Deratizaciju su proveli u utorak pa poručuju da više nema razloga za zabrinutost.

"Čistili su se mastolovci, redoviti servis mastolovaca. Kad se otvore spremnici i sve ostalo, štakori pojure iz obližnjih ulica. Naravno, nakon čišćenja mastolovaca ponovno je provedena dezinfekcija i deratizacija. Srećom, to je bilo na vanjskoj površini, a ne na unutarnjoj. Čim radite dezinfekciju, deratizaciju ili čišćenje, automatski je najezda", objasnio je Mario Župan, ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu.