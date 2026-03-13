Razvija se Super El Niño, klimatski div mogao bi donijeti ekstreme i u Europi

U meteorologiji se trenutačno događa važna promjena: dugotrajna faza La Niñe postupno slabi, a sve više znakova upućuje na prelazak u topliju fazu poznatu kao El Niño. Najnovija mjerenja oceana pokazuju snažno zagrijavanje vode ispod površine u tropskom Pacifiku, što sugerira da bi se do kraja 2026. mogao razviti i vrlo snažan događaj, takozvani Super El Niño, piše Severe Weather.

Razvoj tog sustava potiču jaki zapadni vjetrovi i veliki oceanski Kelvinov val, koji se trenutno kreće prema površini u istočnom dijelu Pacifika. Zagrijavanje oceana na tom području može promijeniti položaj globalne mlazne struje i izazvati niz promjena u vremenskim obrascima u Sjevernoj Americi, Europi i drugim dijelovima svijeta.

Fenomen poznat kao Južna oscilacija (eng. El Niño–Southern Oscillation/ENSO) predstavlja klimatski sustav u ekvatorijalnom Pacifiku koji se svake jedne do tri godine izmjenjuje između hladne i tople faze. Promjene temperature oceana u toj regiji snažno utječu na vremenske prilike diljem planeta i važan su pokazatelj stanja globalne klime.

Faze La Niñe i El Niña

Hladna faza tog ciklusa naziva se La Niña, dok je El Niño njegova topla faza. Svaka od njih mijenja odnos između oceana i atmosfere, a te promjene postupno utječu na globalnu cirkulaciju zraka i vremenske uvjete širom svijeta.

Obično se pojedina faza počinje razvijati krajem ljeta ili početkom jeseni i traje do sljedećeg ljeta, iako ponekad može potrajati i do dvije godine. U rijetkim slučajevima događaj postaje iznimno snažan, što se naziva Super El Niño.

Promjene između faza pokreću pasati – stalni vjetrovi koji pušu prema ekvatoru. Kada ti istočni vjetrovi ojačaju, potiskuju toplu površinsku vodu s istoka prema zapadu Pacifika. Time omogućuju izbijanje hladnije vode iz dubine na površinu, proces poznat kao "uzdizanje" (eng. upwelling), što označava početak La Niña faze.

Detalji meteo analize

Ako pasati oslabe ili promijene smjer, toplija voda počinje se zadržavati na površini oceana i tada se razvija El Niño. Nedavni snažni zapadni vjetrovi već su oslabili hladnu anomaliju La Niñe, a očekuju se novi koji bi dodatno potaknuli razvoj toplog događaja.

Analize pokazuju da je posljednjih tjedana zabilježen neuobičajeno snažan prodor zapadnih vjetrova iznad Pacifika, a prognoze sugeriraju da bi se takav trend mogao nastaviti. Takvi uvjeti dodatno opskrbljuju ocean energijom potrebnom za razvoj El Niño fenomena. Promjene su već vidljive i na temperaturi mora: La Niña je vrhunac dosegnula u prosincu, nakon čega je počela brzo slabjeti, dok se toplije anomalije šire duž Pacifika.

Iako još postoje manja područja hladnije vode, prosječna temperatura u ključnom ENSO području već je iznad uobičajenih vrijednosti. Najizraženije zagrijavanje trenutno se bilježi u istočnom Pacifiku, gdje su temperature lokalno i do dva stupnja više od prosjeka.

Oceanski Kelvinov val

Važni procesi odvijaju se i duboko ispod površine oceana. Na zapadnom Pacifiku, na dubini od oko 100 do 250 metara, stvorio se veliki rezervoar tople vode. Taj fenomen, poznat kao oceanski Kelvinov val, kreće se prema istoku, potiskuje hladnu vodu i postupno izlazi na površinu kao toplinska anomalija.

Dugoročne prognoze upućuju na brzi razvoj novog El Niño događaja. Klimatski modeli još uvijek se razlikuju u procjenama njegove jačine – od slabijeg fenomena do mogućeg Super El Niña – što je uobičajeno u ranoj fazi prognoziranja. Ipak, sve više pokazatelja sugerira da bi mogao biti prilično snažan.

Kombinirane prognoze više klimatskih modela ukazuju na brz prelazak u toplu fazu. U najekstremnijim scenarijima raste i mogućnost razvoja Super El Niña, što znači da bi sezonska temperatura površine oceana bila najmanje dva stupnja iznad prosjeka.

Jača epizoda El Niña

Slične procjene daje i američka meteorološka agencija National Oceanic and Atmospheric Administration, koja smatra da bi se El Niño mogao razviti već tijekom ljeta te dostići vrhunac u zimi 2026./2027. godine. To bi značilo da bi njegov najveći utjecaj na vremenske prilike bio upravo u toj zimskoj sezoni.

Najnovije projekcije europskog modela European Centre for Medium-Range Weather Forecasts također pokazuju snažnu toplu anomaliju u Pacifiku, karakterističnu za jače epizode El Niña. Super El Niño razlikuje se od uobičajenog po mnogo snažnijem zagrijavanju Pacifika, što može značajno promijeniti globalne vremenske obrasce.

Posljedice mogu uključivati izraženije vremenske ekstreme, poput velikih poplava, dugotrajnih suša ili promijenjenih putanja olujnih sustava. Iako će za konačnu procjenu njegove snage trebati još vremena i dodatnih prognoza, već sada je jasno da bi 2026. mogla donijeti velike promjene u globalnim vremenskim obrascima.

Kakvo će nam biti ljeto?

Očekuje se da će se El Niño početi razvijati tijekom ljeta, ali njegovi se učinci obično ne pojavljuju odmah. Ipak, zbog brzog razvoja moguće je da će atmosfera ranije pokazivati tipične obrasce povezane s tim fenomenom.

Analize prijašnjih razdoblja u kojima je prijelaz iz La Niña u El Niño bio brz pokazuju da se tada često formiraju područja niskog tlaka iznad istočnog dijela SAD-a, Kanade te zapadne Europe.

Takav raspored tlaka zraka obično donosi prosječne ili nešto niže ljetne temperature na sjeveru i istoku SAD-a te u zapadnoj Europi. Najnovije dugoročne prognoze za ljeto 2026. pokazuju vrlo sličan obrazac, s područjem nižeg tlaka iznad istočne Kanade i Azorskog područja.

Trendovi za Europu

Temperaturne projekcije također odgovaraju tom scenariju: za sjeveroistok SAD-a i velik dio istočne Kanade očekuju se temperature oko prosjeka, dok bi sjeverozapad i jug SAD-a mogli biti topliji nego inače.

Slični trendovi predviđaju se i za Europu. Prognoze upućuju na iznadprosječne temperature u središnjem i sjevernom dijelu kontinenta, dok bi zapadna Europa mogla imati temperature bliže prosjeku.

Najveći utjecaj El Niño obično se osjeti tijekom zime. U Sjevernoj Americi tada se često formira snažno područje niskog tlaka nad sjevernim Pacifikom, koje pomiče polarnu mlaznu struju prema sjeveru i donosi toplije vrijeme sjevernim dijelovima SAD-a i zapadnoj Kanadi.

Posljedice fenomena u Europi

Istodobno jača južna pacifička mlazna struja, koja donosi više oluja, obilnije oborine i hladnije vrijeme južnim dijelovima SAD-a. Analize prijašnjih sličnih zima pokazuju da su temperature u Kanadi i na sjeveru SAD-a često bile iznad prosjeka, dok su zapad, jug i istok zemlje imali hladnija razdoblja.

El Niño također utječe na raspored snježnih padalina: obično ga je manje na sjeveru i srednjem zapadu SAD-a, a više u središnjim, južnim i istočnim dijelovima zemlje jer se putanje oluja pomiču južnije.

Europa također osjeća posljedice ovog fenomena, iako su one obično slabije i ovise o rasporedu tlaka zraka nad sjevernim Atlantikom. Analize sličnih godina pokazuju sklonost hladnijim zimama u sjevernoj Europi, koje se ponekad mogu proširiti i prema zapadnom i središnjem dijelu kontinenta. Ipak, utjecaj na europsko vrijeme nije izravan, već dolazi kao rezultat šire promjene atmosferske cirkulacije koju pokreće El Niño.

