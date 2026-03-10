Satelit NASA-e udarit će u Zemlju u narednih nekoliko sati! Nitko ne zna gdje će pasti

NASA-in satelit težak oko 600 kilograma juri prema Zemlji i mogao bi u utorak nekontrolirano propasti kroz atmosferu nakon gotovo 14 godina u orbiti. Agencija prati Van Allen Probe A i predviđa da će se ponovno vratiti u atmosferu oko 19.45 sati po istočnom vremenu, iako bi točno vrijeme moglo varirati i do 24 sata, piše Daily Mail.

Budući da svemirska letjelica putuje tisućama kilometara na sat, a vremenski okriv je nejasan, znanstvenici ne mogu točno predvidjeti gdje bi krhotine mogle pasti. NASA je izjavila da se očekuje da će većina letjelice izgorjeti dok prolazi kroz atmosferu, iako bi neke komponente mogle preživjeti pad. Ipak, rizik da će nekoga ozlijediti je izuzetno nizak - procijenjen na otprilike 1 prema 4200.

Misija letjelice završila je 2019. godine, a znanstvenici su u početku očekivali da će se vratiti na Zemlju 2034. godine. Međutim, ti su izračuni napravljeni prije nego što se trenutni solarni ciklus pokazao daleko aktivnijim nego što se očekivalo. 2024. godine znanstvenici su potvrdili da je Sunce doseglo svoj solarni maksimum, što je izazvalo intenzivno svemirsko vrijeme koje je povećalo atmosferski otpor na letjelicu i ubrzalo njezino spuštanje prema Zemlji.

Letjeli kroz Van Allenove pojaseve

NASA procjenjuje da je rizik od ozljede od padajućeg otpada izuzetno nizak, oko 0,02 posto, uglavnom zato što oceani pokrivaju otprilike 70 posto Zemljine površine. Stoga će svi dijelovi koji prežive ponovni ulazak najvjerojatnije pasti u vodu, a ne sletjeti u naseljena područja ili blizu njih.

Američke svemirske snage, koje su pratile sondu, također su primijetile da predviđeno vrijeme ponovnog ulaska ostaje samo procjena i da će vjerojatno biti precizirano u nadolazećim satima kako budu dostupni novi podaci o praćenju.

Od 2012. do 2019. godine, svemirska letjelica i njezin blizanac, Van Allen Probe B, letjeli su kroz Van Allenove pojaseve, prstenove nabijenih čestica zarobljenih Zemljinim magnetskim poljem, kako bi razumjeli kako se čestice dobivaju i gube. Pojasevi štite Zemlju od kozmičkog zračenja, solarnih oluja i stalno strujećeg solarnog vjetra koji su štetni za ljude i mogu oštetiti tehnologiju, stoga je njihovo razumijevanje važno.

"Sonde Van Allen A i B lansirane su 30. kolovoza 2012. i gotovo sedam godina prikupljale su neviđene podatke o dva Zemljina trajna radijacijska pojasa, nazvana po znanstveniku Jamesu Van Allenu“, objavila je NASA u priopćenju za javnost. Agencija je izjavila da je misiju završila nakon što su dvije letjelice ostale bez goriva i više se nisu mogle orijentirati prema Suncu.

