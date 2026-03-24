Nevidljivi poremećaj: Hrvat progovorio o mentalnom paklu u kojem živi

U jednoj od najiskrenijih i najpotresnijih objava koje su se nedavno pojavile na hrvatskom Redditu, 32-godišnji muškarac podijelio je svoju priču o borbi s teškim oblikom opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP), poznatijim kao "Pure O". Njegova ispovijest o životu u "mentalnom paklu", unatoč odrastanju u imućnoj obitelji i velikom potencijalu, pokrenula je lavinu podrške i otvorila važnu raspravu o mentalnom zdravlju i nevidljivim poteškoćama s kojima mnogi žive.

Autor objave, korisnik "Dizzy-Scarcity6341", opisao je kako mu je ovaj poremećaj uništio život. Iako je kao dijete pokazivao iznimnu inteligenciju i bio uspješan u školi i sportu, danas je, kako kaže, bez ikakvih životnih postignuća, gotovo bez radnog staža i potpuno ovisan o roditeljima. Sve to nije posljedica lijenosti, kako mu okolina često predbacuje, već iscrpljujućih simptoma koji mu oduzimaju 98 posto svakog dana.

Njegov oblik OKP-a ne manifestira se kroz vidljive, fizičke rituale poput pranja ruku, već kroz neprestane mentalne borbe. Svaku nametnutu, neprihvatljivu misao ili scenu mora "poništiti" zamjenskom, prihvatljivom mišlju izvedenom do savršenstva. "Moj mozak se boji tigrova, ali su mu lavovi prihvatljivi. I sad će mozak vrtit scenu s tigrovima i ja moram zamislit identičnu scenu samo da je lav u ulozi tigra. Taman da ću završit, na lavu se pojave tigrove šare i moram ispočetka. To je 0-24 začarani krug", slikovito je pojasnio. Zbog neprestane mentalne iscrpljenosti, kaže, ne može pročitati članak do kraja niti pogledati film bez stotinu pauza.

Zajednica uzvratila podrškom: "Nisi lijen, boriš se"

Reakcija na objavu bila je gotovo jednoglasno puna podrške i razumijevanja. Mnogi korisnici su se javili kako bi podijelili vlastita iskustva ili pružili riječi ohrabrenja, pokazujući autoru da nije sam u svojoj borbi. "Ovo što opisuješ uopće nije lijenost niti 'neiskorišten potencijal' kako ti drugi govore, nego ozbiljan problem koji te blokira", stoji u komentaru koji je privukao najveću pažnju.

Drugi su podijelili priče o vlastitim borbama s OKP-om, opisujući slične osjećaje zarobljenosti u vlastitom umu. "Generalno bi rekla da 90 posto života živim u glavi i imaginarnim mislima, a možda sam 10 posto fully present, i to me najviše žalosti", napisala je jedna korisnica. Kroz komentare su se nudili i konkretni savjeti, od preporuka za psihijatre specijalizirane za OKP do novijih metoda liječenja poput transkranijalne magnetske stimulacije (TMS).

Što je 'Pure O' i zašto je borba tako teška

Ova objava, koja se poklopila sa završetkom globalne inicijative Tjedan svjesnosti o mozgu, bacila je svjetlo na često pogrešno shvaćen poremećaj. Iako se naziva "čisto opsesivnim", stručnjaci naglašavaju da kompulzije i dalje postoje, samo su mentalne prirode - upravo onakve kakve je autor opisao. Ti nevidljivi rituali mogu biti jednako, ako ne i više, iscrpljujući od fizičkih.

Autorov osjećaj da ima "Stockholmski sindrom od dvog mozga" također je prepoznat fenomen kod kroničnih mentalnih bolesti, gdje poremećaj postane toliko isprepleten s identitetom osobe da se ona boji života bez njega.

U Hrvatskoj velika stigma

U Hrvatskoj, gdje prema procjenama od OKP-a pati između jedan i dva posto stanovništva, stigma je i dalje velika prepreka. Mnogi, poput autora objave, godinama skrivaju svoje stanje od najbližih prijatelja iz straha od osude i nerazumijevanja.

Ova hrabra ispovijest na Redditu stoga nije samo osobni vapaj za pomoć, već i snažan podsjetnik da se iza naizgled "savršenih" fasada mogu kriti teške unutarnje bitke te da su empatija i otvoreni razgovor ključni za destigmatizaciju mentalnih bolesti u društvu.

