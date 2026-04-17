Porota je jecala slušajući posljednje riječi otete djevojčice (7): Objavljeni detalji ubojstva

Upozoravamo da je tekst koji slijedi uznemirujući.

Porotnici su u četvrtak jecali dok se na sudu u Teksasu puštala jeziva snimka posljednjih trenutaka Athene Strand (7). Slušali su djevojčicu kako više puta pita svog ubojicu: "Jeste li vi otmičar?". Tanner Horner (34) trenutačno je na suđenju gdje porota odlučuje o smrtnoj kazni ili doživotnom zatvoru bez mogućnosti pomilovanja nakon što je priznao krivicu za Athenino ubojstvo, piše The Sun.

Foto: Texas EquuSearch/Planet/Profimedia

Porotnici su odmah upozoreni da će na suđenju čuti uznemirujuće stvari među kojima su i prve riječi koje je okrutnik rekao nesretnoj djevojčici: "Ne viči ili ću te ozlijediti." Kada je u petak na sudu pušten audiozapisa njezinih posljednjih trenutaka, mnogi mediji prekinuli su video prijenos zbog uznemirujućeg sadržaja.

Sudac George Gallagher upozorio je u četvrtak pristune da imaju još jednu priliku otići prije nego što će se snimka Atheninih posljednjih trenutaka pustiti poroti.

"Ako mislite da to ne možete gledati ili slušati, izađite sada. Sada je vrijeme da izađete", rekao je sudac. Novinari su ispričali da snimka prikazuje Hornera kako podiže Athenu i stavlja je u kamion prije nego što je zatvorio vrata. Čulo se kako Athena više puta pita Horner: "Jeste li otmičar?" dok je bila u kamionu.

Foto: Wise County Sherif/Planet/Profimedia

Horner joj je naredio da sjedne, govoreći joj da ne vrišti ili će je povrijediti. Kasnije je prekrio kameru unutar kombija, izrezao sve vizualne elemente i ostavio audio snimku. Nekoliko Atheninih bližnjih napustilo je sudnicu nekoliko minuta nakon početka emitiranja videa.

Horner je priznao da je udario sedmogodišnjakinju svojim kombijem kada se 2022. godine isparkiravao iz njezinog dvorišta. Tvrdio je da se uspaničio i ubacio je u svoj kombi. Prije nego što ju je zadavio, pokušao joj je slomiti vrat. Athenino tijelo pronađeno je 10 kilometara od njezina rodnog grada dva dana nakon što je posljednji put viđena.

Tvrdi da je alter ego ubio Athenu

Na snimci prikazanoj u četvrtak, čini se da se kombi zaustavio u jednom trenutku, gdje je Horner rekao djetetu: "Ostani na minutu." Horner je pita za godine, gdje ide u školu i kako se zove njezin učitelj. Athena je odgovorila na njegova pitanja, a kasnije se na audiozapisu čulo kako joj Horner govori: "Stvarno si lijepa. Znaš li to?"

Navodno se čulo kako Horner traži od Athene da skine majicu, na što je ona nekoliko puta rekla "ne" i pitala gdje joj je mama. Zatim se čuje vrisak, plač i udaranje. Athenini roditelji, koji su svjedočili na suđenju, nisu bili prisutni kada se video reproducirao. Dodatni detalji otkriveni su na sudu posljednjih tjedana, uključujući kako je Athena vjerojatno seksualno napadnuta nakon što su policajci pronašli Hornerin DNK na "mjestima gdje ne biste trebali pronaći DNK na sedmogodišnjoj djevojčici". Snimke s tjelesne kamere policije koja je pretražila Hornerov dom pokazuju kako Horner govori policajcima da se riješio Athenine odjeće nakon što ju je ubio.

"Želite li reći da ste je skinuli golu i bacili njezinu odjeću kroz prozor na autocesti?“ upitao je policajac.

"Mislio sam da je smiješno", rekao je Horner. Tvrdio je da je njegov alter ego, nazvan "Zero", počinio ubojstvo nakon što se borio smiriti Athenu. Horner se izjasnio krivim za ubojstvo djeteta mlađeg od 10 godina i tešku otmicu, neposredno prije nego što je trebao izaći na suđenje.

