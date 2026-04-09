Potraga za nestalim muškarcem završila tragično: Osumnjičena supruga i njezini sinovi

Tijekom uskrsnih blagdana njemačka policija pokrenula je veliku policijsku potragu u njemačkoj općini Holtgast za nestalim muškarcem. Mediji ne navode zašto se to dogodilo baš tada jer je 59-godišnjak nestao prije dvije godine, piše Fenix.

Istražitelji su uz pomoć pasa tragača i specijalne opreme pronašli njegovo tijelo zakopano na privatnom zemljištu.

Obdukcija je pokazala da je ubijen udarcima u glavu. Policija je privela tri člana njegove obitelji - suprugu (60) i njezina dva sina (30 i 34). Protiv mlađeg sina određen je istražni zatvor zbog sumnje na ubojstvo, dok su majka i stariji sin pušteni zbog nedostatka čvrstih dokaza, ali i dalje ostaju pod istragom. Oružje kojim je počinjeno ubojstvo još nije pronađeno.

Nestanak prijavljen 2024.

Policija je danima pretraživala više obiteljskih imanja, čak i tijekom Uskrsa. Ključni trag pronađen je uz pomoć nizozemskih stručnjaka koji su koristili radar za tlo. Na jednoj lokaciji otkrivene su nepravilnosti u zemlji, a nakon što su psi reagirali, iskopano je tijelo nestalog muškarca.

Nestanak je obitelj prijavila početkom veljače 2024., i to u više gradova. Istraga je pokazala da je muškarac krajem siječnja doputovao u Holtgast, ali nikada nije stigao na planirani let za Bjelorusiju, kako je obitelj tvrdila. Nadležne službe opovrgnule su njihovu verziju događaja.

Policija vjeruje da je došlo do sukoba oko novca što je i motiv ubojstva. Osumnjičeni muškarac dao je izjavu, ali nije ni priznao ni negirao zločin.

