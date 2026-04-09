FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZLOČIN U OBITELJI /

Potraga za nestalim muškarcem završila tragično: Osumnjičena supruga i njezini sinovi

×
Foto: Ina FASSBENDER/AFP/Profimedia/Ilustracija

Protiv mlađeg sina određen je istražni zatvor zbog sumnje na ubojstvo, dok su majka i stariji sin pušteni zbog nedostatka čvrstih dokaza, ali i dalje ostaju pod istragom

9.4.2026.
13:52
Tajana Gvardiol
VOYO logo
VOYO logo

Tijekom uskrsnih blagdana njemačka policija pokrenula je veliku policijsku potragu u njemačkoj općini Holtgast za nestalim muškarcem. Mediji ne navode zašto se to dogodilo baš tada jer je 59-godišnjak nestao prije dvije godine, piše Fenix.

Istražitelji su uz pomoć pasa tragača i specijalne opreme pronašli njegovo tijelo zakopano na privatnom zemljištu.

Obdukcija je pokazala da je ubijen udarcima u glavu. Policija je privela tri člana njegove obitelji - suprugu (60) i njezina dva sina (30 i 34). Protiv mlađeg sina određen je istražni zatvor zbog sumnje na ubojstvo, dok su majka i stariji sin pušteni zbog nedostatka čvrstih dokaza, ali i dalje ostaju pod istragom. Oružje kojim je počinjeno ubojstvo još nije pronađeno.

Nestanak prijavljen 2024.

Policija je danima pretraživala više obiteljskih imanja, čak i tijekom Uskrsa. Ključni trag pronađen je uz pomoć nizozemskih stručnjaka koji su koristili radar za tlo. Na jednoj lokaciji otkrivene su nepravilnosti u zemlji, a nakon što su psi reagirali, iskopano je tijelo nestalog muškarca.

Nestanak je obitelj prijavila početkom veljače 2024., i to u više gradova. Istraga je pokazala da je muškarac krajem siječnja doputovao u Holtgast, ali nikada nije stigao na planirani let za Bjelorusiju, kako je obitelj tvrdila. Nadležne službe opovrgnule su njihovu verziju događaja.

Policija vjeruje da je došlo do sukoba oko novca što je i motiv ubojstva. Osumnjičeni muškarac dao je izjavu, ali nije ni priznao ni negirao zločin.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike