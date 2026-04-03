Trojica tinejdžera ubila dječaka (14)? 'Ljudi su čuli pucnjavu i utrčali u kafić'

Trojica tinejdžera uhićeni su zbog sumnje da su ubili četrnaestogodišnjeg dječaka u jugoistočnom Londonu, potvrdila je u petak Metropolitanska policija.

Policija je konačno identificirala žrtvu, 14-godišnjeg E.O. koji je pronađen mrtav u četvrtak u ulici Lord Warwick u blizini željezničke postaje Ferry i Woolwich Dockyard.

Proglašen je mrtvim na mjestu događaja.

Foto: Ben Bauer/PA Images/Profimedia

Radnica iz obližnjeg puba Sofia Pereira (33) ispričala je za Sky newsu da su gosti koji su bili na terasi nakon pucnjave "u panici" utrčali unutra.

"Dan je bio lijep, a ljudi su bili vani. Očito su se uplašili jer su čuli pucnjavu i vidjeli da jedan od tipova ima mačetu ili nešto tome slično. Svi su utrčali unutar i rekli 'zaključajte vrata' jer nisu znali što se događa", prepričala je.

Gradonačelnik izrazio sućut

Dodala je da se čuo samo veliki prasak, snažan "bum".

Policija je u petak ogradila područje oko ulice gdje se dogodila pucnjava. Na kraju ulice položeno je cvijeće u znak sjećanja na mladića. Forenzičari su pretraživali područje kako bi pronašli tragove koji će im pomoći složiti mozaik zločina.

Foto: Ben Bauer, PA Images/Alamy/Profimedia

Londonski gradonačelnik Sir Sadiq Khan izrazio je žaljenje nakon pucnjave, kazavši da misli na obitelj, prijatelje i širu zajednicu pogođenu pucnjavom. "Nema mjesta za ovakvo srceparajuće nasilje. U bliskom sam kontaktu s Metropolitanskom policijom koja danonoćno radi na slučaju. Odradili su uhićenja, a istraga se nastavlja", poručio je i najavio povećanje policijskih snaga na tom području.

Grad je uznemirila druga smrtonosna pucnjava u manje od tjedan dana. U subotu je ubijen 26-godišnji Nahom Medhanie dok je sjedio u automobilu blizu stanice Euston u središtu Londona.

POGLEDAJTE VIDEO: Potresni prizori iz Australije! Dva napadača 'neutralizirana', je li sve povezano s Hanukom?