Detalji ubojstva sina ukrajinskog mafijaša: 'Već nemam udove. Mama, tata, molim vas'

Objavljeni su novi detalji ubojstva Igora Komarova, sina ukrajinskog 'kralja podzemlja', koji je otet, mučen, a potom i ubijen.

U veljači je Komarov otputovao na Bali na odmor sa svojom djevojkom influencericom Jevom Mišalovom i prijateljem.

Prema izvješćima, prvi put je otet dok je bio na motociklu, ali je uspio pobjeći napadačima. O događaju je obavijestio policiju, no ubrzo nakon toga su ga opet oteli, piše The Tab.

Objavljena snimka mučenja

Ubrzo nakon otmice, na Telegramu je objavljena snimka Komarov koji opisuje stravično mučenje kojem je bio izložen, a otmičari su od njegovih roditelja tražili 10 milijuna dolara.

"Već su mi odsjekli neke udove, imam slomljene noge i razbijen prsni koš. Već sam na lijekovima, već nemam udove. Mama, tata, molim vas, pomozite mi, uzeli ste tih deset milijuna koje oni traže, vratite tih deset milijuna, molim vas", čuje se Komarov na snimci.

Govorio je i kako će mu uskoro početi infekcija i kako već umire.

"Jako vas molim, ovo je vrlo ozbiljna organizacija, pomozite mi, nitko me ne može pronaći, ni mafijaši, nitko. Odvedite me kući, što god je od mene u ovom trenutku ostalo, molim vas dogovorite se s tim ljudima, trebaju deset milijuna dolara koje smo uzeli. Čim tih deset milijuna bude uplaćeno na njihove račune, odmah će me pustiti na mjesto odakle su me odveli", dodao je Komarov.

Djevojka objavljivala lokacije

Nekoliko dana nakon što se pojavila snimka na Telegramu, policija je pronašla odsječenu glavu i razne dijelove tijela, a ubrzo je potvrđeno da se radi o ostacima Igora Komarova.

Prema nekim sumnjama, Igorovu lokaciju otmičari su lako pratili zbog njegove djevojke. Naime, ona je svakoga dana na društvenim mrežama objavljivala fotografije i videozapise s opisima i točnim lokacijama na kojima su se nalazili. Upravo su te objave otmičare navodno dovele do Komarova.

Još uvijek nije jasno gdje se Komarova djevojka nalazila kada je on prvi puta otet, a vjeruje se da su otmičari tada oteli i njegovog prijatelja, koji je kasnije pušten.

Policija je ranije objavila da traga za šest osumnjičenih, a istražitelji vjeruju da su četvorica već pobjegla iz zemlje.

