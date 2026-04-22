Muškarac u BiH ubio kćer (2) pa presudio samom sebi: Obitelji ranije poslao oproštajnu poruku

E.D. (49) iz BiH ubio je svoju dvogodišnju kćerku, a nakon toga presudio i samom sebi.

Ubojstvo se dogodilo u mjestu Kabernik kod Višegrada, a policija je dojavu zaprimila oko 15 sati, piše Klix.ba.

U tijeku je kriminalističko istraživanje pod nadzorom dežurnog tužitelja iz Istočnog Sarajeva, nakon kojeg će biti poznato više detalja. Naložena je obdukcija tijela kako bi se utvrdilo točno vrijeme i uzrok smrti.

Obitelji poslao oproštajnu poruku

Prema dostupnim informacijama, za događaj se saznalo nakon što je obitelj zaprimila oproštajnu poruku. Uznemireni sadržajem, odmah su alarmirali policiju u Goraždu, a slučaj je ubrzo preuzela Policijska uprava Foča.

Na mjestu događaja policija je zatekla beživotna tijela oca i djeteta.

Duboka kriza identiteta

Prema riječima bližnjih, otac je danima prije ovog stravičnog događaja pokazivao znakove duboke krize identiteta.

"On je danas sjedio s rođakom i pio kavu. Oko jedan sat su ga zvali iz vrtića da dođe jer dijete ima temperaturu. Što se dogodilo pa je on otišao u svoje selo kod Višegrada, odakle je inače, to nitko ne može znati. Odande je navodno zvao jednog konobara u restoranu ovdje, a poslije je nazvao punicu i rekao joj da je ubio kćerku", ispričao je za Klix.ba jedan od njegovih poznanika.

Pogodilo ga razdvajanje od supruge

Oni koji su ga poznavali za njega imaju samo riječi hvale. Opisuju ga kao vrijednog čovjeka, posvećenog roditelja, koji nije imao poroke. Ipak, rekli su poznanici, iza svega se krila borba koju nije ni s kim dijelio.

U posljednje vrijeme bio je povučen. Razdvajanje od supruge, s kojom je imao dvogodišnju djevojčicu, teško je podnio. Upravo za nju, kažu, bio je posebno vezan.

"Dijete je bilo osjetljivog zdravlja, često je brinuo, bio uz nju stalno. Govorio je da će učiniti sve da joj ništa ne nedostaje, da nikada ne završi u domu. To mu je bila velika briga", ispričao je njegov poznanik.

'Godinama se borio'

D.V. je imao još jedno dijete iz ranijeg braka, o kojem je, kažu poznanici, redovito vodio računa. Ljudi iz okruženja naglašavaju da nikada nije izbjegavao obaveze i da je, usprkos vlastitim problemima, nastojao ostati odgovoran roditelj.

"Bio je čovjek koji je prošao mnogo toga u životu, ali se borio. Možda je upravo ta borba, koja je trajala godinama, na kraju negdje pukla. On je rano ostao bez majke, imao je braću u Sarajevu, cijeli taj njegov život je potresan, ali borio se zaista kao lav. U zadnje vrijeme se bio povukao, mi smo pokušavali da ga izvučemo malo, ali ne možete prići nekom više nego što on to dozvoli. Suština priče je jedan tragičan završetak, što se u čovjeku prelomi da ovako nešto učini, ne znam", rekao je njegov poznanik.

O motivima ovog stravičnog događaja za sada nema službenih informacija.

