ONDA PRESUDILA SEBI /

Policija objavila detalje: Majka tupim predmetom pretukla maloljetnu kćer do smrti

Policija objavila detalje: Majka tupim predmetom pretukla maloljetnu kćer do smrti
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

13.4.2026.
13:47
Hina
Slavko Midzor/PIXSELL
Zagrebačka policija izvijestila je nakon provedenog očevida da je 52-godišnjakinja tupim predmetom ubila svoju maloljetnicu članicu obitelji, nakon čega je u nedjelju oko 10.50 sati počinila samoubojstvo bacanjem sa stambene zgrade u Velikoj Gorici.

U Policijskoj upravi zagrebačkoj (PUZ) navode da je u stanu pronađeno tijelo maloljetne ženske članice obitelji te da je riječ o nasilnoj smrti najvjerojatnije prouzročenoj tupim predmetom.

U tijeku kriminalističko istraživanje 

Policija dodaje da su oba tijela prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na obdukciju te da se kriminalističko istraživanje i dalje nastavlja.

Kako javljaju mediji, riječ je o majci koja je počinila samoubojstvo nakon što je ubila svoju maloljetnu, 17-godišnju kćer.

