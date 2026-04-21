Vodič kroz dramatičnu završnicu HNL-a: Tko će u Europu i hoće li Dinamo do naslova prije derbija?

Sezona SuperSport Hrvatske nogometne lige 2025./2026., koja je započela još 1. kolovoza 2025., ulazi u svoju napetu završnicu. Dok se prvenstvo bliži svom kraju zakazanom za 24. svibnja, borba za naslov prvaka i mjesta koja vode u europska natjecanja postaje sve žešća..

Vječni derbi kao moguća kruna sezone

U središtu svake HNL sezone, a posebno u njezinoj završnici, stoji Vječni derbi, dvoboj između dva najveća i najpopularnija hrvatska kluba, Dinama i Hajduka.

Ove sezone, Vječni derbi zakazan za 34. kolo mogao bi imati presudan utjecaj na ishod prvenstva. Ovisno o rezultatima u prethodnim kolima, utakmica na Maksimiru mogla bi izravno odlučivati o potvrdi novog prvaka. Atmosfera koja prati ove susrete, od fanatične podrške Bad Blue Boysa na sjeveru Maksimira do euforije Torcide, najstarije navijačke skupine u Europi, čini svaki derbi događajem visokog rizika i neponovljivog naboja.

Ključni dvoboji do kraja prvenstva

31. kolo

21.4., 16:00 Lokomotiva - Slaven Belupo

21.4., 18:45 Hajduk - Osijek

22.4., 15:30 Vukovar 1991 - Gorica

22.4., 17:45 Varaždin - Rijeka

22.4., 20:15 Istra 1961 - Dinamo

32. kolo

25.4., 16:00 Slaven Belupo - Vukovar 1991

25.4., 18:15 Osijek - Lokomotiva

26.4., 16:00 Rijeka - Hajduk

26.4., 18:45 Dinamo - Varaždin

27.4., 18:00 Gorica - Istra 1961

33. kolo

2.5., 16:00 Gorica - Dinamo

2.5., 18:45 Vukovar 1991 - Osijek

3.5., 16:00 Lokomotiva - Rijeka

3.5., 18:15 Hajduk - Varaždin

4.5., 18:00 Istra 1961 - Slaven Belupo

34. kolo

Apsolutni vrhunac završnice sezone. Na Maksimiru će snage odmjeriti Dinamo i Hajduk u utakmici koja bi, prema svim najavama, mogla biti "utakmica sezone". Ishod ovog derbija ne samo da će utjecati na bodovnu razliku ili prvenstvo.

8.5., 18:00 Varaždin - Lokomotiva

9.5., 16:00 Dinamo - Hajduk

9.5., 18:45 Rijeka - Vukovar 1991

10.5., 16:00 Osijek - Istra 1961

10.5., 18:15 Slaven Belupo - Gorica

35. kolo

U pretposljednjem kolu, dok će se dojmovi s derbija još slijegati, čeka nas nekoliko vrlo važnih dvoboja. Hajduk gostuje kod uvijek neugodne Lokomotive u Zagrebu, dok će Rijeka, koja također vreba svoju priliku za Europu, igrati protiv Istre 1961. Ovi susreti mogli bi biti ključni u borbi za drugo i treće mjesto na ljestvici.

15.5., 18:00 Vukovar 1991 - Varaždin

16.5., 16:00 Gorica - Osijek

16.5., 18:15 Lokomotiva - Hajduk

17.5., 16:00 Slaven Belupo - Dinamo

17.5., 18:45 Istra 1961 - Rijeka

36. kolo

Hajduk - Vukovar 1991

Dinamo - Lokomotiva

Varaždin - Istra 1961

Osijek - Slaven Belupo

Rijeka - Gorica

