Lens gubio tri razlike, pa u zadnjoj sekundi propustio priliku za preokret

Lens je u petak u prvoj utakmici 31. kola francuskog prvenstva nakon preokreta izvukao bod odigravši neriješeno s domaćim Brestom 3-3.

Brest je sva tri svoja gola postigao u prvom poluvremenu. Guindo je zabio u sedmoj minuti za 1-0, na 2-0 je povećao Tousart u 24. minuti, a Dina Ebimbe je zabio za 3-0 u 42. minuti Lens je dominirao u drugom poluvremenu, Florian Thauvin i Abdallah Sima vratili su momčad u igru ​​golovima u 60. i 64. minuti, a Allan Saint-Maximin je zabio tek u 94. minuti i tako osigurao bod za Lens. Par sekundi prije kraja utakmice Lens je mogao i preokrenuti, ali je Saud Abdulhamid promašio prazan gol.

Ovim bodom Lens (63 boda) je smanjio zaostatak na tri boda za PSG-om koji bi mogao povećati svoju prednost na vrhu tablice pobjedom u Angersu u subotu. Brest je na 10. mjesto s 38 bodova.

PSG nakon 29 utakmica ima 66 bodova, Lens ima 30 i 63, a slijede Lille, Lyon (oba 54), Rennes (53), Marseille (52) i Monaco (50). Na dnu su Nantes (20) i Metz (15).

