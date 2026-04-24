KRAJ BAJKE? /

Lens gubio tri razlike, pa u zadnjoj sekundi propustio priliku za preokret

Lens gubio tri razlike, pa u zadnjoj sekundi propustio priliku za preokret
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

24.4.2026.
23:33
Hina
Lens je u petak u prvoj utakmici 31. kola francuskog prvenstva nakon preokreta izvukao bod odigravši neriješeno s domaćim Brestom 3-3. 

Brest je sva tri svoja gola postigao u prvom poluvremenu. Guindo je zabio u sedmoj minuti za 1-0, na 2-0 je povećao Tousart u 24. minuti, a Dina Ebimbe je zabio za 3-0 u 42. minuti  Lens je dominirao u drugom poluvremenu, Florian Thauvin i Abdallah Sima vratili su momčad u igru ​​golovima u 60. i 64. minuti, a Allan Saint-Maximin je zabio tek u 94. minuti i tako osigurao bod za Lens. Par sekundi prije kraja utakmice Lens je mogao i preokrenuti, ali je Saud Abdulhamid promašio prazan gol.

Ovim bodom Lens (63 boda) je smanjio zaostatak na tri boda za PSG-om koji bi mogao povećati svoju prednost na vrhu tablice pobjedom u Angersu u subotu. Brest je na 10. mjesto s 38 bodova.

PSG nakon 29 utakmica ima 66 bodova, Lens ima 30 i 63, a slijede Lille, Lyon (oba 54), Rennes (53), Marseille (52) i Monaco (50). Na dnu su Nantes (20) i Metz (15).

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
