Skandal u Francuskom nogometu: Liga prebacila susret unatoč protivljenju Lensa

Prema informacijama francuskog portala RMC Sport, Francuska liga izašla je u susret PSG-u i odgodila susret s Lensom unatoč protivljenju kluba sa sjevera Francuske.

Lens je ranije dobio upit od PSG-a za prebacivanje susreta, ali budući da ova dva kluba trenutno vode bitku za prvenstvo, Žuto-crveni nisu htjeli izaći u susret svom puno bogatijem rivalu. No, kako stvari stoje, bunjenje Lensa nije urodilo plodom jer je Francuska liga, usprkos protivljenju Lensa, uslišila molbu PSG-a i prebacila susret.

Inače, PSG je zamolbu uputio kako bi se što bolje pripremio za susret s Liverpoolom, protiv kojeg je trebao igrati tri dana prije i tri dana nakon susreta s izravnim konkurentom u prvenstvu.

Prvi susret ova dva kluba ove sezone završio je 2-0 pobjedom PSG-a

Utakmica Brest – Strasbourg, koja je bila predviđena za isti vikend, 12. travnja u 17:15, također je odgođena zbog nastupa Strasbourga u Konferencijskoj ligi.