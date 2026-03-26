IZAŠLI U SUSRET PSG-U /

Skandal u Francuskom nogometu: Liga prebacila susret unatoč protivljenju Lensa

Skandal u Francuskom nogometu: Liga prebacila susret unatoč protivljenju Lensa
Foto: Christian Liewig/Bestimage/Profimedia

Prvi susret ova dva kluba ove sezone završio je 2-0 pobjedom PSG-a

26.3.2026.
13:02
Sportski.net
Prema informacijama francuskog portala RMC Sport, Francuska liga izašla je u susret PSG-u i odgodila susret s Lensom unatoč protivljenju kluba sa sjevera Francuske.

Lens je ranije dobio upit od PSG-a za prebacivanje susreta, ali budući da ova dva kluba trenutno vode bitku za prvenstvo, Žuto-crveni nisu htjeli izaći u susret svom puno bogatijem rivalu. No, kako stvari stoje, bunjenje Lensa nije urodilo plodom jer je Francuska liga, usprkos protivljenju Lensa, uslišila molbu PSG-a i prebacila susret.

Inače, PSG je zamolbu uputio kako bi se što bolje pripremio za susret s Liverpoolom, protiv kojeg je trebao igrati tri dana prije i tri dana nakon susreta s izravnim konkurentom u prvenstvu.

Prvi susret ova dva kluba ove sezone završio je 2-0 pobjedom PSG-a

Utakmica Brest – Strasbourg, koja je bila predviđena za isti vikend, 12. travnja u 17:15, također je odgođena zbog nastupa Strasbourga u Konferencijskoj ligi.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
