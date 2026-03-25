Evo kad i gdje gledati spektakularne utakmice Vatrenih protiv Kolumbije i Brazila

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za najveću svjetsku smotru, a provjere uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine odradit će na američkom tlu. Izabranike Zlatka Dalića očekuju dva vrhunska ispita u Orlandu na Floridi, gdje će u sklopu prijateljske serije "Put do 26" odmjeriti snage s moćnim južnoameričkim selekcijama, Kolumbijom i Brazilom. Bit će to pravi test karaktera i kvalitete za Vatrene, ali i prilika za navijače da, unatoč nezgodnim terminima, isprate svoje ljubimce u dvobojima koji obećavaju nogometni spektakl. Utakmicu Hrvatska - Kolumbija možete gledati u noći sa četvrtka na petak u 00:30 na kanalu Nove TV na platformi Voyo, a utakmicu Hrvatska - Brazil u noći sa utorka na srijedu, dakle pet dana kasnije, od 02:00 isto na kanalu Nove TV na platformi Voyo. Obje utakmice moći ćete u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Povijesni sraz s Kolumbijom

Prva utakmica na američkoj turneji donosi nam jedan povijesni trenutak. Hrvatska, naime, nikada do sada u svojoj bogatoj povijesti nije igrala protiv Kolumbije i zato bi pobjeda protiv Kolumbije u prvoj utakmici bila jako bitna i značajna za nas. Utakmica će se igrati na velebnom stadionu Camping World u Orlandu, zdanju koje prima preko 60.000 gledatelja i koje je bilo domaćin utakmica Svjetskog prvenstva davne 1994. godine.

Kolumbija nipošto nije bezazlen protivnik. Riječ je o reprezentaciji koja se prema Fifinoj ljestvici nalazi na 14. mjestu, odmah iza Hrvatske, te slovi za treću najbolju južnoameričku selekciju, iza Argentine i Brazila. U Orlandu će igrati praktički na domaćem terenu, s obzirom na veliku kolumbijsku zajednicu koja živi na Floridi. Njihovu snagu najbolje ilustriraju rezultati iz kvalifikacija, ali i prijateljskih utakmica, gdje su prošle jeseni deklasirali Meksiko s 4-0, a znamo da je Hrvatska protiv Meksika u prošlosti imala problema i Meksiko nam niko ne leži. Kolumbijski izbornik Néstor Lorenzo za ovu je akciju pozvao 26 igrača, a popis predvode iskusni kapetan James Rodríguez, nekadašnji suigrač Luke Modrića iz Real Madrida, te fenomenalni napadač Luis Díaz. Zanimljivo, upravo bi Kolumbija mogla biti jedan od potencijalnih protivnika Vatrenih u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva ako obje reprezentacije završe kao drugoplasirane u svojim skupinama...

"Uvijek su to testovi. U ovim pripremnim utakmicama tražit ćemo odgovore na različite situacije“, izjavio je Lorenzo čija se momčad plasirala na Svjetsko prvenstvo kao treća u južnomeričkim kvalifikacijama, iza svjetskog prvaka Argentine i Ekvadora.

Kolumbija je na Svjetskim prvenstvima ostvarila najbolji rezultat 2014. kada je u četvrtfinalu ispala s 1-2 od domaćina Brazila.

"Možemo sanjati o velikim stvarima na Svjetskom prvenstvu, to nam nitko ne može oduzeti, ali sada trebamo ići utakmicu po utakmicu“, rekao je Johan Mojica, član španjolskog prvoligaša Mallorce koji o Hrvatskoj ima ovako mišljenje...

"Nije ni potrebno govoriti o razini Hrvatske s posljednja dva svjetska prvenstva, a također i Francuske (prvak pa finalist)“, napomenuo je Mojica.

"S njihovim igračima se susrećemo u našim ligama u Europi. Moramo paziti da obavimo svoj posao, ispunimo plan igre koji nam je zadao izbornik, te vjerovati u svoje sposobnosti", dodao je Mojica.

Branič s 41 nastupom za Kolumbiju rekao je da će ući u utakmice s "poniznošću i poštovanjem prema protivniku, koje je potrebno imati", ali da reprezentacije postaju velike "kada vjeruju u sebe".

Podsjetio je i da Kolumbija ima "zvijezde i igrače koji dugo igraju u elitnom nogometu".

Repriza katarskog četvrtfinala protiv Brazila

Samo nekoliko dana kasnije, Vatrene čeka još veći izazov i prava nogometna poslastica. Hrvatska će zaigrati protiv Brazila. Bit će to šesti međusobni dvoboj ovih dviju reprezentacija i prilika za reprizu legendarnog četvrtfinala sa Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine. Tada su Vatreni nakon drame i izvođenja jedanaesteraca šokirali svijet i izbacili prve favorite turnira, ispisavši jednu od najljepših stranica hrvatskog nogometa.

Brazil, najuspješnija nacija u povijesti svjetskih prvenstava s pet osvojenih naslova, dolazi u SAD kao jedan od glavnih kandidata za zlato i na idućem Mundijalu. Iako je riječ o prijateljskoj utakmici, dvoboji s Brazilom uvijek nose poseban naboj. Hrvatska je do sada, osim pobjede u Kataru, upisala tri poraza i jedan remi, onaj iz prvog susreta odigranog u Splitu 2005. godine (1-1). Izbornik Dalić svjestan je snage protivnika, što je i naglasio u najavi turneje.

"Nismo nikad bježali od jakih ispita uoči velikih natjecanja, pa se veselimo i ovim izazovima", izjavio je hrvatski izbornik. "Brazil ima vjerojatno najjači roster na svijetu uz jednog od najvećih trenera u povijesti i sigurno dolazi na SP kao jedan od glavnih favorita za zlato, dok je Kolumbija u kvalifikacijama svladala i Brazil i Argentinu, što dovoljno govori o snazi te ekipe."

Ancelotti: 'Svi znaju da imamo problem s bekovima'

Jedna pozicija posebna je ahilova peta Brazilaca...

"Svi znaju da imamo problem s bekovima. Brazil je uvijek imao fantastične igrače na tim pozicijama, Cafua, Marcela... Imamo dosta mladih igrača, no manjak definitivno postoji, otkrio je Ancelotti najveći problem današnjeg Selecaa u ponedjeljak u ekskluzivnom intervjuu u emisiji Galvão F.C. na televiziji SBT, prenosi SBT portal.

Da problem bude još veći, Ancelotti je ostao i bez Alexa Sandra, 35-godišnjeg lijevog beka Flamenga, kojega je zbog ozljede zamijenio Kaiki iz Cruzeira. Za tu poziciju konkurira i Douglas Santos iz Zenita, dok je klasični desni bek jedino Wesley iz Rome. Zlatko Dalić, sjetimo se, na svom popisu od 26 igrača nema nijednog lijevog beka.

"Mladi Wesley igra dobro u Romi i sretan sam zbog toga. No nemam problema staviti stopera na beka. Najvažniji je balans u momčadi. Ako imaš krilo koje napadački posao odrađuje izvrsno, bek na toj strani ti ne treba biti toliko ofenzivan. Militão je odigrao jako dobro protiv Senegala, Marquinhos je isto bio dobar na beku, a iz ove momčadi želim testirati Ibaneza", kaže Ancelotti.

Brazilski novinar procijenio je da Carlo Ancelotti već ima otprilike 18 sigurnih putnika za Svjetsko prvenstvo. Uz njih je uvrstio i trenutačno ozlijeđene Éder Militão, Bruno Guimarães i Estêvão, dok je kao 22. igrača dodao i Neymar. Izbornik se s time nije protivio:

"Istina, ostalo je još četiri ili pet mjesta otvoreno i oko njih ima dosta neizvjesnosti. Zato sam i pozvao neke igrače koje još ne poznajem dovoljno dobro. Konkurencija je velika.

Već prvog dana priprema u Orlandu, uoči utakmice s Francuskom u Bostonu, Ancelotti se suočio s problemima. Napadač Rayan iz Bournemoutha trenirao je odvojeno, dok je kapetan i stoper PSG-a Marquinhos ranije napustio trening. Luiz Henrique i Douglas Santos, koji igraju u Rusiji, zapeli su u Istanbulu zbog otkazanog leta i njihov dolazak se očekuje naknadno. U međuvremenu je otpao i stoper Arsenala Gabriel Magalhães, bivši igrač Dinama.

Zbog svih tih poteškoća, Brazil s dosta problema ulazi u dvoboj s Francuskom, a ostaje vidjeti hoće li se situacija dodatno zakomplicirati do susreta s Hrvatskom.

'Put do 26': Američka uvertira za Svjetsko prvenstvo

Inače, ove utakmice dio su serije "Road to 26" koja u ožujku na američke stadione u Orlandu, Bostonu i Washingtonu dovodi četiri vrhunske reprezentacije. Uz Hrvatsku, Kolumbiju i Brazil, sudjeluje i moćna Francuska. Cilj ovog projekta, kako su naveli organizatori, jest približiti vrhunski nogomet američkoj publici i ojačati ulogu Sjedinjenih Država kao jedne od ključnih destinacija za međunarodni nogomet uoči prvenstva koje će se održati upravo tamo, uz Kanadu i Meksiko. Steve Hogan, izvršni direktor Florida Citrus Sports, istaknuo je važnost serije: "Ovaj projekt stvara globalno prepoznatljivu platformu koja dovodi svjetske elite u ključnom razdoblju za nogomet u SAD-u. Organiziranjem vrhunskih utakmica u više gradova, navijačima diljem zemlje pružamo pristup natjecanju najviše razine."

Za izbornika Zlatka Dalića, ovo je posljednja prilika za testiranje snaga i uigravanje momčadi prije objave konačnog popisa putnika na Svjetsko prvenstvo. Dalić je u Orlando poveo 26 igrača, a na popisu nema većih iznenađenja. Ipak, momčad nije kompletna, jer zbog ozljeda u Ameriku nisu doputovali standardni prvotimci i suigrači iz Manchester Cityja, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Njihov izostanak otvorit će priliku drugim igračima da se nametnu i dokažu svoju vrijednost.

Hrvatska reprezentacija za vrijeme boravka u Orlandu smještena je u hotelu Grand Bohemian, a treninge odrađuje na terenima sveučilišta Centralne Floride. Za navijače u domovini to znači da će morati ostati budni do kasno u noć, no nema sumnje da uzbuđenja neće nedostajati. Ovi dvoboji bit će najbolja moguća priprema za ono što nas čeka u skupini L Svjetskog prvenstva, gdje Hrvatsku čekaju Engleska, Panama i Gana.

