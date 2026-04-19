Vaha ljut kao ris: 'Baš me briga, ja sam s nogometom završio'

Nantes je na svom terenu odigrao 1-1 s Brestom u 30. kolu Ligue 1, a tijekom te utakmice isključen je trener Nantesa, legendarni Vahid Halilhodžić, zbog prigovora sucu.

Od devet minute golom Mostafe Mohameda Nantes je do pete minute sučevog dodatka imao tri boda u džepu, ali je tada Brendan Chadonnet donio bod Brestu, a Nantesu otkinuo važna dva u borbi za ostanak u Ligue 1.

Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP/Profimedia

'Vaha' u obraćanju medijima nakon susreta nije skrivao svoj bijes prema sucima.

"Nakon ovakve utakmice ljutit sam i ne razumijem crveni karton. Nijednu sudačku odluku nisam razumio. Sudac je mlad. Rekao mi je da bih mogao biti suspendiran. Baš me briga za suspenziju. Mogu dobiti i deset godina, ja sam s nogometom završio", ljutito je rekao Vaha i nastavio:

"Ali kad vidim nepravdu, moram reagirati. Zvao sam ga da mi objasni. Morate nas poštovati, gospodine. Što si taj gospodin umišlja? Dečki su dali sve od sebe. Ljut sam i frustriran."

Nakon ovog remija Nantes ima 20 bodova i predzadnja je momčad na tablici. Šanse za spas i ostanak u Ligue 1 su im sada praktički nepostojeće, što Halilhodžić i priznaje.

"Moramo biti realni. Danas je bila jedna od zadnjih prilika da uzmemo bodove i vratimo samopouzdanje. Trebala nam je pobjeda... Sudbina je odlučila drukčije. Ljuti smo, razočarani, teško je ovo večeras probaviti. Jako sam pogođen. Nakon ovog remija, misija je postala gotovo nemoguća", zaključio je.

Standings provided by Sofascore

