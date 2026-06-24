Hrvatska pobijedila, ali navijači žestoko udarili po Vatrenima: 'Ovakvu katastrofu nismo gledali od 2002.'

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu u Torontu svladala Panamu sa 1-0 (0-0).

Strijelac jedinog gola bio je Ante Budimir u 54. minuti.

U dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima tijekom prvih 45 minuta bolji je dojam ostavila Panama, ali nijedan sastav nije kreirao niti jednu opasniju situaciju.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić reagirao je u poluvremenu i umjesto Gvardiola i Muse na teren poslao Kramarića i Budimira, a te zamjene su donijele željeni rezultat.

Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira. Odlično su na desnoj strani kombinirali Stanišić i Marco Pašalić, ovaj potonji je sjajno petom proigrao prvoga koji je zatim poslao prizemnu loptu kroz peterac na koju je loše reagirao panamski vratar Mosquera, a Budimir je spremno dočekao tu pogrešku i gurnuo loptu u mrežu.

Imala je Hrvatska samo tri minute potom fantastičnu priliku za drugi gol. Panamski braniči su otišli na izlet u hrvatski kazneni prostor na korner, ali Modrić je osvojio loptu i brzo izašao iz faze obrane, gurnuo loptu za Pašalića koji je sam sa sredine terena krenuo prema Mosqueri, ali panamski vratar se odličnom obranom iskupio za pogrešku kod gola. Lopta se i nakon te obrane opet odbila na nogu Pašaliću no on je iz drugog pokušaja pucao preko gola.

Hrvatska je treća na ljestvici skupine s tri boda, dok je Panama na dnu bez bodova.

I navijači su dali svoj sud nakon utakmice s Panamom, i moramo reći, nisu baš bili sretni s onima što se događalo u Torontu. Evo nekih od komentara:

"Budimo sretni da imamo Livakovića."

"Gabonac naš 12. igrač bio..."

"Jadno, katastrofalno i sramotno. Ovako lošu igru nismo imali još od 2002. godine."

"Teško je igrati pod pritiskom kad moraš pobijediti. Sada bi trebalo biti puno bolje, no smjena generacija je u tijeku. I to smo svi znali da će doći..."

"Baturina, Sučić, Budimir i Vušković moraju stalno igrati u prvih 11, a Livakoviću kao i uvijek kapa do poda."

"Baturina je trenutačno najjači igrač naše repke, uz naravno Livakovića na golu."

"Kapetane, vrime je. Nije neka kritika, ali dolaze mlađi i luđi možda potentniji. P.s. kad održiš obećanje Sjevernoj tribini onda će i ta kanta doći kući."

Ranije su u prvom dvoboju 2. kola ove skupine Engleska i Gana u Bostonu igrale 0-0 pa sada obje imaju po četiri boda.

U zadnjem, 3. kolu 27. lipnja igrat će Hrvatska i Gana te Engleska i Panama.