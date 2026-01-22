Najpoznatija nogometašica današnjice otkrila kako je u ljubavnoj vezi s Love Island zvijezdom

Reality zvijezda Montel McKenzie, poznat iz serijala Love Island, otkrio je da izlazi s švicarskom nogometnom reprezentativkom Alishom Lehmann, koju mnogi nazivaju “najseksi nogometašicom svijeta”.

Par je svoju romansu podijelio s javnošću putem društvenih mreža, a Montel je povodom Alishinog rođendana objavio niz emotivnih fotografija na kojima uživaju u sunčanom odmoru na tajnoj lokaciji. U jednoj od fotografija par se ljubio, a Montel je uz fotografije napisao: “Sretan rođendan, draga.”

Alisha Lehmann, koja brani boje Leicester Citya i švicarsku reprezentaciju, poznata je i po sudjelovanju u KSI-jevoj Baller League, šesteročlanoj nogometnoj ligi u kojoj Montel također igra. Par se upoznao upravo u tom natjecanju, a kako otkriva izvor za The Sun, njihova je veza ubrzo postala ozbiljnija.

Alisha Lehmann poznata je i po ranijim vezama, uključujući vezu s brazilskim nogometašem Douglasom Luizom od 2021. do prošle godine, kada su se rastali nakon zajedničkog vremena u Aston Villi. Nakon kratkog prekida, njihova se veza ponovno zapalila početkom 2024., a oboje su potpisali ugovore s Juventusom za sezonu 2024-25.

Lehmann je u kolovozu 2025. iz Juventusa prešla u Como, a ovaj mjesec potpisala je ugovor s Leicesterom, čime se vraća u Englesku i WSL. S 27 godina i bogatim iskustvom u vrhunskom ženskom nogometu, Alisha zauzima jedinstveno mjesto na društvenim mrežama, ima gotovo 16 milijuna pratitelja na Instagramu i gotovo 12 milijuna na TikToku. Osim toga, nedavno je završila sezonu u kojoj je zajedno s TV voditeljicom Mayom Jama upravljala jednim Baller League timom.

