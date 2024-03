Kći Brucea Willisa, Tallulah, otkrila je da joj je dijagnosticiran autizam prošlog ljeta. Objavila je uspomenu sebe i oca nastalu 2004. godine kada su zajedno pozirali na crvenom tepihu povodom njegove uloge u filmu "The Whole Ten Yards", u kojem je glumila i Tatullah, koja je tada imala samo 10 godina.

"Reci mi da si autističan bez da mi kažeš da si autističan", napisala je uz video na kojem Bruce odgovara na pitanja novinara dok ga ona dira po glavi.

"Zapravo je ovo prvi put da sam javno podijelila svoju dijagnozu. Saznala sam prošlog ljeta i to mi je promijenilo život", dodala je.

Tatullah je i ranije govorila o svojim zdravstvenim problemima, kada je otkrila da se bori s tjelesnom dismorfijom i poremećajem prehrane, a dijagnosticirana joj je i depresija i ADHD.

Kada je imala 25 godina, podvrgnula se rehabilitaciji u klinici u Malibuu kako bi se naučila što bolje nositi sa problemima koji su dio njene svakodnevice.

Inače, ni njezina oca zdravlje više ne služi. Prošle je godine Willisu dijagnosticirana frontotemporalna demencija, a najnovije izjave njegovih bližnjih dokazuju da je bolest uznapredovala te da on više nije isti.

"Mislim da on samo prvih par minuta našeg razgovora zna tko sam. Ne priča više, nekad je strastveno čitao, sada je od toga odustao. Sve te vještine mu više nisu dostupne. Kada ste s njime, znate da je to Bruce i zahvalni ste što je tu, ali u njemu više nema radosti življenja", rekao je njegov prijatelj Glenn Gordon Caron za The New York post.

