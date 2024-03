Bruce Willis (68) je poznati holivudski glumac kojem je prošle godine u veljači dijagnosticirana frontotemporalna demencija, a njegov je blizak prijatelj Glenn Gordon priznao da je njegova bolest uznapredovala te da on više nije isti.

"Mislim da on samo prvih par minuta našeg razgovora zna tko sam. Ne priča više, nekad je strastveno čitao, sada je od toga odustao. Sve te vještine mu više nisu dostupne. Kada ste s njime, znate da je to Bruce i zahvalni ste što je tu, ali u njemu više nema radosti življenja", rekao je njegov prijatelj Glenn Gordon Caron za The New York post.

Osim Glenna, o njegovom zdravstvenom stanju na društvenim mrežama često govori i njegova supruga Emma Heming Willis, a nedavno je u jednom blogu priznala kako ima krivnju zbog toga što ima sredstva koja drugi nemaju kada je u pitanju briga o bolesnom partneru.

"Borim se s krivnjom jer znam da imam sredstva koja drugi nemaju. Kada imam priliku otići u šetnju da razbistrim glavu, razmišljam o tome da ne mogu svi partneri koji brinu o nekom to raditi. Kada nešto što podijelim dobije pažnju medija, znam da postoji na tisuće neispričanih priča, od kojih svaka zaslužuje suosjećanje i brigu", priznala je njegova supruga za blog Marije Shriver Sunday Paper.

O njegovoj se bolesti u emisiji 'Good Morning America' oglasila i njegova bivša supruga Demi Moore s kojom ima tri kćeri.

"Reći ću ono što govorim i svojoj djeci, a to je da je važno biti uz njega", otkrila je Moore.

Foto: Instagram Foto: Instagram Demi Moore i Bruce Willis

Podsjetimo da je njegova supruga Emma nedavno s javnošću podijelila da piše knjigu o skrbi nad svojim suprugom, a svrha knjige jest pomoći ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

"Pravi izvori za obrazovanje omogućili su mi da nastavim naprijed na najpozitivniji način kako bih mogla biti najbolja majka, supruga, kći, prijatelj i njegovatelj. Želim to podijeliti s drugim osobama koje se nađu u sličnoj situaciji", rekla je.

