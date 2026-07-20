FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LATINO LJEPOTICA /

Sofia Vergara ukrala pažnju kamera: Svi su gledali u njezine zanosne obline

Sofia Vergara ukrala pažnju kamera: Svi su gledali u njezine zanosne obline
×
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Slavna glumica privukla je sve poglede na stadionu, no njezino ponašanje na tribinama ipak je izazvalo raspravu među obožavateljima

20.7.2026.
20:24
Hot.hr
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Finale Svjetskog prvenstva na krcatom stadionu pored New Yorka donijelo je vrhunski nogomet, ali pravi spektakl na tribinama priredila je slavna kolumbijska glumica Sofia Vergara. Iako su se na terenu borile najbolje reprezentacije svijeta, 53-godišnja zvijezda serije "Moderna obitelj" uspjela je ukrasti svu pažnju kamera i navijača.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

 

Sofia je na utakmicu stigla u jednostavnoj, ali privlačnoj kombinaciji. Nosila je usku, tamnosmeđu majicu bez naramenica s dubokim izrezom koji je savršeno istaknuo njezinu prepoznatljivu figuru. Ovu izazovnu majicu iskombinirala je s opuštenim svijetlim trapericama. Objavila je i fotografije na svoj Instagram profil, gdje je odmah prikupila stotine tisuća lajkova. Obožavatelji su bili oduševljeni njezinim izgledom, a svoju podršku pokazali su i u komentarima.

Od zlatnog gumba do nogometne groznice

Iako se činilo da samo uživa u nogometu, Sofia iza sebe ima vrlo zaposleno razdoblje. Gledatelji je redovito prate kao članicu žirija u popularnom showu America's Got Talent. Osim toga, aktivno je radila na promociji zdravstvenih kampanja posvećenih svjesnosti o bolestima srca i bubrega, koristeći upravo nogometnu groznicu kako bi proširila važne poruke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Ipak, njezin dolazak na finale nije prošao bez malog skandala. Glumica je na utakmicu stigla u društvu sina Manola (34) i bliskih prijatelja, no mnoge je iznenadilo njezino strastveno navijanje za Španjolsku. Kako je Sofia rođena Kolumbijka, njezini vatreni latinoamerički obožavatelji na društvenim mrežama nisu najbolje prihvatili to što podržava europsku momčad. Ipak, teško da joj itko može dugo zamjeriti, pogotovo nakon izdanja u kojem se pojavila na stadionu.

Sofia VergaraOblineSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike