Sofia Vergara ukrala pažnju kamera: Svi su gledali u njezine zanosne obline

Finale Svjetskog prvenstva na krcatom stadionu pored New Yorka donijelo je vrhunski nogomet, ali pravi spektakl na tribinama priredila je slavna kolumbijska glumica Sofia Vergara. Iako su se na terenu borile najbolje reprezentacije svijeta, 53-godišnja zvijezda serije "Moderna obitelj" uspjela je ukrasti svu pažnju kamera i navijača.

Sofia je na utakmicu stigla u jednostavnoj, ali privlačnoj kombinaciji. Nosila je usku, tamnosmeđu majicu bez naramenica s dubokim izrezom koji je savršeno istaknuo njezinu prepoznatljivu figuru. Ovu izazovnu majicu iskombinirala je s opuštenim svijetlim trapericama. Objavila je i fotografije na svoj Instagram profil, gdje je odmah prikupila stotine tisuća lajkova. Obožavatelji su bili oduševljeni njezinim izgledom, a svoju podršku pokazali su i u komentarima.

Od zlatnog gumba do nogometne groznice

Iako se činilo da samo uživa u nogometu, Sofia iza sebe ima vrlo zaposleno razdoblje. Gledatelji je redovito prate kao članicu žirija u popularnom showu America's Got Talent. Osim toga, aktivno je radila na promociji zdravstvenih kampanja posvećenih svjesnosti o bolestima srca i bubrega, koristeći upravo nogometnu groznicu kako bi proširila važne poruke.

Ipak, njezin dolazak na finale nije prošao bez malog skandala. Glumica je na utakmicu stigla u društvu sina Manola (34) i bliskih prijatelja, no mnoge je iznenadilo njezino strastveno navijanje za Španjolsku. Kako je Sofia rođena Kolumbijka, njezini vatreni latinoamerički obožavatelji na društvenim mrežama nisu najbolje prihvatili to što podržava europsku momčad. Ipak, teško da joj itko može dugo zamjeriti, pogotovo nakon izdanja u kojem se pojavila na stadionu.