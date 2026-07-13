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MAMAC ZA POGLEDE /

Majka mu je san svakog muškarca, a on je izrastao u pravog zavodnika: Znate li čiji je ovo sin?

Majka mu je san svakog muškarca, a on je izrastao u pravog zavodnika: Znate li čiji je ovo sin?
Foto: Vivien Killilea/Getty images/Profimedia
Rođen u Kolumbiji kao sin tada 19-godišnje Sofije Vergare, Manolo Gonzalez Vergara odrastao je uz majku koja je vrlo rano morala preuzeti ulogu samohranog roditelja i boriti se za njihovu bolju budućnost.
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Manolo Gonzalez Vergara (34), jedini sin holivudske zvijezde Sofie Vergare (53), već odavno nije samo "sin slavne majke". Odrastao je pod povećalom javnosti, ali je unatoč tome uspio izgraditi vlastiti identitet kao producent, glumac, voditelj i poduzetnik. Njegov život obilježile su i teške obiteljske situacije, no bliska veza s majkom ostala je njegova najveća konstanta.

Iako je odrastao uz jednu od najprepoznatljivijih žena svijeta, Manolo je odlučio pronaći vlastiti put. Nakon studija filmske produkcije okušao se pred kamerama, a danas uspješno razvija poslovne projekte, među kojima se ističe i zajednički kulinarski brend s majkom. Javnost ga pamti i po posebnom trenutku kada je 2015. godine upravo on svoju majku otpratio do oltara na njezinu vjenčanju.

13.7.2026.
7:01
Hot.hr
Max DeAngelo, PacificCoastNews/Pacific coast news/Profimedia
Sofia VergaraSinObitelj
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