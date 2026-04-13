Sofia Vergara dirljivom objavom čestitala 80. rođendan 'omiljenom suprugu'
Sofia Vergara na Instagramu je starom fotografijom čestitala rođendan svom kolegi iz serije "Moderna obitelj", glumcu Edu O'Neillu
Kolumbijsko-američka glumica Sofia Vergara na Instagramu je podijelila staru fotografiju kojom je raznježila je i nasmijala svoje pratitelje. Fotografija je poslužila kao rođendanska čestitka upućena glumcu Edu O'Neillu, kolegi s kojim je jedanaest sezona dijelila ekran u popularnoj seriji "Moderna obitelj".
"Sretan rođendan mom omiljenom suprugu! Nedostaješ mi, Ed O'Neill!", napisala je kolumbijsko-američka zvijezda uz fotografiju na kojoj srdačno grli svog starijeg kolegu.
O'Neilla je tom prigodom nazvala "najboljim suprugom" podsjetivši obožavatelje na legendarni duo koji su utjelovili.
Objava je odmah izazvala lavinu reakcija, a komentari su se ispunili srcima i porukama obožavatelja koji se rado sjećaju kemije između Glorije i Jaya Pritchetta.
"Jaaaaayyyy", napisao je jedan pratitelj referirajući se na način na koji je Glorija u seriji dozivala svog supruga.
