NAJDRAŽI DUO /

Sofia Vergara dirljivom objavom čestitala 80. rođendan 'omiljenom suprugu'

Foto: Admedia, Inc/Sipa USA/Profimedia

Sofia Vergara na Instagramu je starom fotografijom čestitala rođendan svom kolegi iz serije "Moderna obitelj", glumcu Edu O'Neillu

13.4.2026.
16:57
Hot.hr
Kolumbijsko-američka glumica Sofia Vergara na Instagramu je podijelila staru fotografiju kojom je raznježila je i nasmijala svoje pratitelje. Fotografija je poslužila kao rođendanska čestitka upućena glumcu Edu O'Neillu, kolegi s kojim je jedanaest sezona dijelila ekran u popularnoj seriji "Moderna obitelj".

"Sretan rođendan mom omiljenom suprugu! Nedostaješ mi, Ed O'Neill!", napisala je kolumbijsko-američka zvijezda uz fotografiju na kojoj srdačno grli svog starijeg kolegu.

O'Neilla je tom prigodom nazvala "najboljim suprugom" podsjetivši obožavatelje na legendarni duo koji su utjelovili.

Foto: ABC Collection/Everett/Profimedia

Objava je odmah izazvala lavinu reakcija, a komentari su se ispunili srcima i porukama obožavatelja koji se rado sjećaju kemije između Glorije i Jaya Pritchetta.

"Jaaaaayyyy", napisao je jedan pratitelj referirajući se na način na koji je Glorija u seriji dozivala svog supruga.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se svijet nosi s krizom? Od prevoženja goriva pod policijskom pratnjom do skraćivanja radnog tjedna

