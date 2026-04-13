Sofia Vergara dirljivom objavom čestitala 80. rođendan 'omiljenom suprugu'

Kolumbijsko-američka glumica Sofia Vergara na Instagramu je podijelila staru fotografiju kojom je raznježila je i nasmijala svoje pratitelje. Fotografija je poslužila kao rođendanska čestitka upućena glumcu Edu O'Neillu, kolegi s kojim je jedanaest sezona dijelila ekran u popularnoj seriji "Moderna obitelj".

"Sretan rođendan mom omiljenom suprugu! Nedostaješ mi, Ed O'Neill!", napisala je kolumbijsko-američka zvijezda uz fotografiju na kojoj srdačno grli svog starijeg kolegu.

O'Neilla je tom prigodom nazvala "najboljim suprugom" podsjetivši obožavatelje na legendarni duo koji su utjelovili.

Foto: ABC Collection/Everett/Profimedia

Objava je odmah izazvala lavinu reakcija, a komentari su se ispunili srcima i porukama obožavatelja koji se rado sjećaju kemije između Glorije i Jaya Pritchetta.

"Jaaaaayyyy", napisao je jedan pratitelj referirajući se na način na koji je Glorija u seriji dozivala svog supruga.

