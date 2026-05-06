u centru skandala

Neymar otkrio što se dogodilo sa sinom legende pa priznao: 'Reagirao sam i malo pretjerao'

Neymar otkrio što se dogodilo sa sinom legende pa priznao: 'Reagirao sam i malo pretjerao'
Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Profimedia

6.5.2026.
21:38
Sportski.net
Neymar se ispričao zbog sukoba sa suigračem Robinhom Jr. na treningu Santosa, incidenta koji bi mogao dodatno narušiti njegove već poljuljane izglede za nastup na Svjetskom prvenstvu.

Sve je izašlo u javnost nakon što je 18-godišnji Robinho Jr., sin nekadašnje brazilske zvijezde Robinha, izjavio kako ga je Neymar tijekom treninga udario. Taj je događaj izazvao veliku pažnju medija, osobito uoči skorog objavljivanja popisa brazilske reprezentacije.

U međuvremenu, Neymar je za Santos nastupio u utakmici Copa Sudamericane protiv Deportiva Recolete, koja je završila 1:1, a pritom se upisao i među strijelce. Ipak, fokus javnosti bio je na njegovom osvrtu na spomenuti incident.

“Takve stvari se događaju u nogometu. Trebali smo to riješiti nas dvojica. Došlo je do neslaganja na treningu, reagirao sam i malo pretjerao. Ubrzo sam se ispričao, razgovarali smo u svlačionici i sve razjasnili”, rekao je Neymar.

Podsjetimo, Neymar je najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije sa 79 pogodaka, no za nacionalnu momčad nije nastupio još od listopada 2023. godine, kada je zadobio tešku ozljedu koljena.

Izbornik Brazila Carlo Ancelotti trebao bi 18. svibnja objaviti popis igrača za Svjetsko prvenstvo, a ostaje za vidjeti hoće li se Neymar naći među odabranima.

