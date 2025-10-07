Borut Pahor pozirao poput manekena šetajući plažom: 'Valovi u nogama, radost u srcu'

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor (61) ponovno je dokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najzanimljivijih političara na društvenim mrežama. Svojim je pratiteljima priuštio nesvakidašnji prizor s plaže, čime je pokazao svoju opušteniju stranu nakon poslovnih obveza.

Na fotografiji, Pahor, odjeven u elegantno tamno odijelo s kravatom, šeće plićakom zavrnutih nogavica i bosih nogu. Opušteni trenutak zabilježen je u Budvi, u Crnoj Gori, a bivši predsjednik je uz fotografiju kratko i poetično napisao: "Valovi u nogama, radost u srcu". Hashtagovi poput #afterwork i #conference otkrivaju da je ovaj predah uslijedio nakon poslovnih obveza na forumu "2BS".

Bavio se manekenstvom

Pahor je poznat po svojoj aktivnoj ulozi u političkim zbivanjima u regiji, posebice po pitanju proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, pa njegov boravak u Crnoj Gori nije iznenađenje. Ipak, ovakvim objavama redovito podsjeća javnost i na svoju drugu, ležerniju stranu, a mnogi su se prisjetili i njegove prošlosti kao modela. Naime, poznato je da se tijekom studija bavio manekenstvom, a navodno mu je nadimak bio "Barbika".

Objava je, očekivano, izazvala lavinu komentara. Dok su ga jedni nazivali "divom", drugi su se našalili na njegov račun komentarima poput "Što mislite o novom albumu Taylor Swift?". Neki su se prisjetili i njegovih dobrih odnosa s bivšom hrvatskom premijerkom pa su napisali: "Nije čudo da je naša premijerka Jaca očijukala s njime".

Podsjetimo, Borut Pahor bio je predsjednik Vlade Slovenije od 2008. do 2012., a zatim predsjednik Republike Slovenije od 2012. do 2022.

