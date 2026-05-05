Došli izroniti otpad iz mora, a otočani ne daju: 'Šparheta na dnu ima više nego u salonu...'

Na Zverincu je od prve sekunde krenulo na divlje. "Kažu da ne može", viknuo je Alen Farago s gumenjaka.

S broda Tune su gledali: "Kako ne može, sve se najavilo, papiri su tu..."

"A, kažu da ne..."

Alen je bio patrola prije pristajanja na maleni otok u zadarskom arhipelagu, valjalo je počistiti podmorje. Ali otočani, k'o otočani, nisu dali – valjda po onoj staroj: "Tko šta ima brljat po našem otoku, izvadit' to na mul!?"

Krenula je galama, nadvikivanje, dokazivanje... Na palubi broda Tune 30-ak ronilaca čekalo je što dalje. Voditelj grupe i čelnik ronilačkog kluba Leut iz Blaca, Dražen Ivanković, bio je na rubu da okrenu kormilo i put Molata...

"Bune se što mi tu radimo, što ćemo mi to iz mora izvaditi, što ćemo s tim smećem...", objašnjavao je Dražen. Ovaj veteran, zaljubljenik u Jadransko more i veliki ekolog, takvih se priča nagledao – svako toliko stanu na neki otok na kojem nije jasno što bi itko vadio smeće iz mora.

Valjalo je stati na loptu, udahnuti. Proradili su telefoni, riječ-dvije, bodulani su popustili. Tuna je pristala, ali nije se išlo u ronjenje otpada, samo za gušt i "patrolu" da se vidi što to dolje "ima".

Zverinac s 50a-k mještana gdje je vrijeme stalo

Zverinac, otok od jedva 50 duša zimi, na kojem jedino u špici sezone nastane gužva pa se "naseli" 200 ljudi. Propješači se s kraja na kraj u manje od sat vremena, ako se stisne "gas" i udari tempo – moguće je i brže.

"Gore je dvorac, u njemu žive baka i djed", znalački je rekao član ronilačko-ekološkog tima Ivica Brekalo tijekom šetnje. Dok su drugi malo odmarali, možda i ubili oko, on je prošao na Zverincu uzduž i poprijeko pa detektirao sav život na ovoj točkici u Jadranu.

Provjerili smo – dvorac koji je pokazao barokna je palača iz 1746. "Tu je i kuća s 14 mačaka, a ima i kuća u kojoj nitko nije bio od lani", pokazivao je poput Poirota tragove – nepočupan i obrastao vrt.

"Gore je na vrhu groblje, ima i odlagalište", poveo je družinu u obilazak.

Agrumi u cvati i eterična ulja u zraku

Zverinac je početkom svibnja u cvatu, mirišu agrumi, kaktusi cvatu, borovi su pustili mladice, osjete se eterična ulja u zraku.

Možda i nije bilo loše što su bodulani podigli ručnu i nisu dali da se čisti more – tko bi onda od ekipe vidio toliku ljepotu otoka na kojem vrijeme miruje?

Dan poslije, jutro akcije i čišćenja podmorja oko pristaništa. Zaron je išao u preko 15 metara, more je bilo duboko.

Šaka bodulana znalački je promatrala s klupice što to ronioci rade, ali se sada nisu bunili. Popustili su. Nisu ni pomogli, ali je valjda pomogla i ona litra vina i nešto piva koje im je Dražen dao kao znak prijateljstva. Pustili su.

A što se iz mora izvadilo?

"Ima svega, najviše guma, frižidera, šporeta... Našli smo motore, dosta plastike, svega pomalo", rekao nam je Darko Jovanovski, prijatelj ronilac iz Makedonije koji se sa Ivicom Stojanoskim, Vladimirom Sterjoskim te, Bobanom Trpkovskim te Ristom Spaseskim povukao iz Makedonije na poziv da se čisti Jadran.

Hvala mještanina koji razumiju

Unatoč na prvoj "zvjerskoj" naravi otoka, s najvećim osmijehom stigao je mještanin Živko Škifić (75) i rekao ekipi jedno veliko: "Hvala!"

Osjetio je što rade, na otoku nikad prije nije bila ekološka akcija čišćenja podmorja. Živko je ušao u mod "pomalo", ne bi dao svoj komadić raja ni za što na svijetu. A prošao je svijet, pa i život u New Yorku gdje je radio 14 godina.

Opet...

"Sad imam 600 loza, oko 250 maslina. Kad se škole zatvore, krene i turizam, dođe i nešto gostiju. Bude nas oko 200", prepričava nam o životu na otoku. Nije dosadno, uvijek se nešto radi, loza daje vino, masline daju ulje, a ima i dozvolu za mali ribolov, govori.

Ali kako izgleda kad se na otoku posvađa pa se treba pomiriti? To je ipak otok od svega četiri kvadratna kilometra, nije da se mogu zaobić "za zauvijek".

"Ma to je prolazno, nije to ništa i nema tu nikad velikih svađa", odgovara s najvećim osmijehom. Ali opet, ima nešto oko čega živac skoči na najjače.

"Boćanje... tu se svađa svatko", smije se.

U moru više šporheta nego u salonu

Pitali smo odakle oni šporeti pod morem.

"To je davno bačeno, mislim prije 20 ili 30 godina. U prijašnje vrijeme nije bilo kulture. Ni mi sami nismo znali, stariji su i meni govorili – baci samo u more. Više nije tako", govori nam.

Iz mora su ronioci izvadili i puno guma, od automobila do onih s radnih strojeva, velikih traktorskih.

Izronili desetak velikih guma

"Velike su gume pale s pristaništa, tijekom vremena more je pokidalo konopce i bacilo ih u more. Nitko ih više nije dirao", govori nam.

A koliko snage treba da bi se izvadila velika guma? Ronioci otkrivaju – i po 10 ljudi, to je povuci, potegni, čuvaj ruke da konopac ne zasiječe dlan.

Objasnio nam je i hrpu otpada na vrhu Zverinca, a ima tu svega – od televizora do kanti s bojama.

"To vodi komunalac, sakuplja se pa se odveze", govori nam. Tako je pao i dogovor da se sav otpad iz mora, što ga ronioci povade, odvuče na brdo da stoji dok se ne organizira odvoz.

Ronilac Darkov iz Makedonije otkrio je da nakon ronilačkih akcija more bude čišće: "Čistimo i na području Dubrovačko-neretvanske županije i svake je godine sve čišće".

Potvrđuje Darko da ima smisla to što rade.

Nakon što je posao bio gotov, voditelj eko akcije Dražen Ivanković sjeo je zadovoljan.

Izvadilo se i više od dvije tone otpada. Osvrnuo se na prijem na Zverincu: "Sinoć smo imali pravu opoziciju mještana, bunili su se što radimo, što izvodimo, što će oni nakon nas sa smećem koje izvadimo. Popustili su", smije se.

Kao da je već naviknuo da neki ne razumiju smisao. A akcija nije mala stvar, sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, trebalo je organizirati da se skupi toliko ronilaca. Uz klub Leut iz Blaca, koji nosi projekt, pozvani su i prijatelji iz klubova Periska iz Ploča, Murter Kornata, Pene iz Makedonije, kluba Oceanus Zagreb.

Sat ronjena, kao dan rada u rudniku

I samo da se zna - sat vremena ronjenja isto je kao dan rada u rudniku. Toliko je to naporno. Pojedini komadi bili su toliko teški za izroniti da su se koristili padobrani koji se napušu zrakom pa potegnu otpad na površinu, a onda na gole ruke konopcima izvlači...

Ipak, neke stvari toliko su dugo na dnu da se raspadnu.

"Ronim već 40 godina. Za vrijeme bivše države more je bilo kontejner. To smo i dokazali lani na Golom otoku i na Svetom Grguru. Tamo su bile kaznionice za nepotobne i vojska, i našli smo tamo gomilu otpada. U zadnje se vrijeme ljudi mijenjaju. Možda nas Europa uči nekakvoj kulturi, ali definitivno još uvijek postoje mjesta gdje imamo situacije kao ovdje na Zverincu, gdje smo nepoželjni. Ja sam se iznenadio. Šokiran sam bio kad su nas pitali što ćemo mi raditi. Mislim da nisu obavijestili mještane, koji nam čak nisu dali da se vežemo. A imali smo sva odobrenja, neobično...", iskreno će Dražen.

Ovaj golemi ekolog također kaže da primjećuje da se ljudi mijenjaju, jednom kad neštopočiste ne gomila se opet otpad. Zato sada ciljaju na manja mjeta, nerazvijena, na kojima gotovo sigurno nikad nije netko zaronio i "počistio". "Tu je mala kontrola, a količine otpada su velike", govori nam.

Nakon Vrgade, Velog iža i Zvjerinca, na redu je Molat, pa Veli rat, Vrulje na Kornatima.

Sat ronjena, kao dan rada u rudniku