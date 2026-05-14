Objavljena tajna NLO svjedočanstva, pogledajte čudne snimke! PMF-ovac: 'Mislim da postoje'

ŠTO SU NAM OTKRILI? /

Vjerojatno postoje. Postoje milijardi zvijezda poput našeg sunca, oko tih drugih zvijezda isto kruže planeti, dakle statistička vjerojatnost da postoje je visoka. To je jedno, ali potpuno drugo je jesu li nas ikad mali zeleni posjetili? Nisu. Ne postoje dokazi da jesu. Tokom godina prijavljivali su i brazilski i belgijski i buski vojni piloti neobične objekte, daleko najviše američki vojnici.

Godinama je Pentagon čuvao tajne, ali sad je američki lider važno objavio dokumente o čudnim pojavama. Motiv mu naravno nije skretanje pozornosti s propale ekskurzije u Iranu. Uglavnom svi sad proučavaju te stare zrnate snimke brzih točkica snimljene u doba kad kamere nisu bile toliko dobre. Danas kad svi imaju super rezoluciju u ruci, više nema toliko snimki.

Iako nema dokaza o postojanju - nema dokaza ni o tome da mali zeleni ne postoje i to je ljepota vjerovanja. "Po mom mišljenju postoje, ali ili su jako daleko u drugim krajevima galaksije, ili u drugim galaksijama ili ako su već bili na Zemlji - onda su se skrivali u smisli da se infiltriraju ili se jednostavno ne žele ukazati", kaže nam Neven Tomičić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

