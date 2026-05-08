Objavljeni dokumenti o NLO-ima: Među njima i fotografija fenomena s površine Mjeseca

Američki predsjednik Donald Trump i ministar obrane Pete Hegseth objavili su u petak desetke deklasificiranih dokumenata o NLO-ima te izvanzemaljskom životu kako bi američkom narodu pružili ono što su nazvali "neviđenom transparentnošću".

Dugo traženi dokumenti i fotografije "neidentificiranih anomalnih pojava" bit će objavljeni u više navrata kako bude odmicao proces deklasifikacije, priopćilo je američko Ministarstvo obrane.

Među otprilike 170 datoteka nalazi se fotografija "neidentificiranog fenomena" snimljenog s površine Mjeseca tijekom lunarne misije Apollo 12 1969. godine i transkript posade Apolla 17 koji opisuje neidentificirane objekte viđene s Mjeseca 1972. godine.

Foto: US Department of War

U transkriptu s misije Apollo 17, astronaut Ronald Evans izvijestio je o "nekoliko vrlo sjajnih čestica ili fragmenata ili nečega što prolazi pored nas dok manevriramo".

"Roger. Primljeno na znanje", odgovorila je kontrola misije.

"Ovi dosjei, skriveni iza oznaka povjerljivosti, dugo su poticali opravdana nagađanja - i vrijeme je da američki narod to sam vidi", poručio je Hegseth u priopćenju.

Tajne svemira

Objava zapisa vjerojatno će potaknuti novu raspravu o vladinim tajnama i mogućem postojanju života u svemiru.

"Iako prethodne administracije nisu bile transparentne po ovom pitanju, s ovim novim dokumentima i videozapisima, ljudi mogu sami donijeti sud: 'ŠTO SE DOĐAVOLA DOGAĐA?'", priopćio je Trump. "Zabavite se i uživajte!", dodao je američki predsjednik.

Taj su potez pozdravili američki zastupnici Tim Burchett i Anna Paulina Luna, oboje zagovornici deklasifikacije dosjea o NLO-ima.

Luna je rekla da se objava još dokumenata očekuje za otprilike mjesec dana.

Neki kritičari otkrića o NLO-ima prikazuju kao odvlačenje pažnje od Trumpovih političkih problema - nepopularne američke vojne kampanje protiv Irana i javnog pritiska da se objavi još dosjea povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, ističe Reuters.

"Stvarno me nije briga za dosjee o NLO-ima. Jednostavno me nije briga. Dosta mi je propagande 'pogledajte sjajni objekt'", napisala je bivša republikanska zastupnica Marjorie Taylor Greene na X-u.