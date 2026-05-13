Na snagu je stupio novi Zakon o javnoj nabavi: Donosimo vam sve što trebate znati

ARIANA VELA ZA DIREKT /

Klimatski aktivisti postigli su što su htjeli, o njima se priča jer već 30 godina, čim netko spomene globalno zatopljenje, iste sekunde svi panično tražimo daljinski i okrećemo program. Znamo da je važno, ali je dosadno. Jedino dosadnije – jedino zbog čega se još brže stišće daljinski – jest kad neki TV voditelj kaže: "Javna nabava".

Ne postoji to golo tijelo koje će nas zadržati da dalje pratimo. E pa sad ćemo malo o nabavi. To je ono zbog čega su i Vili Beroš i Gabrijela Žalac završili u Remetincu; to je ono kad si Dario Zurovec traži novi Audi; to je ono zbog čega je danas predstavljen novi Lex Pavlek za sportske saveze.

Pola proračuna nam ode na javnu nabavu – 18 milijardi eura godišnje. 18 dosadnih milijardi. E pa sad traje javna rasprava o izmjenama Zakona o nabavi. Ustvari, pardon, ne; rasprava je bila prije pola godine, ali nitko nije primijetio. Novi je zakon već stupio na snagu u travnju. Za Direkt Ariana Vela pojašnjava sve probleme s njim. Više pogledajte u videu